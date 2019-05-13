2019-05-16T12:25:17+03:00
Общество

В Белгородской области полицейские изъяли из незаконного оборота 500 литров алкоголя

Правоохранители напоминают, что употребление некачественного спиртного может привести к фатальному исходу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В УМВД России по Белгородской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», проходившего в регионе в период с 22 по 30 апреля. Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции провели 235 проверок. За неделю с небольшим полицейские изъяли из незаконного оборота 27 литров этилового спирта и 500 литров готовой алкогольной продукции.

- Возбуждено 1 уголовное дело по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров и выявлено 7 административных правонарушений, совершенных в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, - сообщили в пресс-службе областного главка.

Профилактические мероприятия на территории региона продолжатся. Правоохранители напоминают белгородцам об опасности отравления некачественным алкоголем. Паленый спирт может содержать метанол, опасный для жизни. Не рискуйте здоровьем, покупая горячительные напитки с рук или заказывая через Интернет.

Наибольшей популярностью у изготовителей фальсификата пользуются водка и коньяк.

Отличить подделку можно по следующим признакам: колпачок проворачивается, из-за чего образуется течь; этикетки неплотно наклеены либо пузырятся, отсутствуют федеральные марки, посторонний запах, нехарактерный для данного напитка аромат и вкус, ощутимое на вкус занижение крепости. Если вам в руки попала такая бутылка, звоните в полицию по телефону - 02. Алкогольная продукция, которая реализуется в торговой сети Белгородской области, должна иметь марку добровольной сертификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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