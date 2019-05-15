2019-05-15T18:02:32+03:00
Общество

Победная традиция Лебединского ГОКа

Каждый год лебединские ветераны Великой Отечественной войны празднуют День Победы вместе
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Этой традиции на ЛГОКе следуют уже много лет. Для управляющего директора комбината, депутата Белгородской областной Думы Олега Михайлова встреча с ветеранами – самое главное и волнительное событие празднования 9 Мая.

В торжественной атмосфере особенного банкета вместе они разделяют не только трапезу, но и радость Победы и горечь утрат, которые всё ещё так свежи в сердцах победителей. Лебединские ветераны принимают поздравления, делятся воспоминаниями, для них лучшие артисты Губкина исполняют песни военных лет.

- Дорогие наши герои, спасибо вам за Победу! – обратился Олег Юрьевич. – Вы незыблемая, крепкая основа огромной пирамиды коллектива Лебединского ГОКа. Вы наша честь и гордость, абсолютный пример. Будьте рядом как можно дольше!

- Это наша Победа и наша гордость! — сказал Владимир Семёнович Волога, ветеран Великой Отечественной войны. — Спасибо нашему родному комбинату, что никогда не забывают нас. Мы гордимся тем, что носим высокое звание лебединцев!

- Я сегодня безмерно рад встрече со своими друзьями, увидеть молодых ребят-курсантов, которые растут достойными и смелыми людьми, – отметил Павел Семёнович Семёнов. – Все губкинцы очень доброжелательны к нам. Спасибо за такой праздник!

- Моя мама была в партизанском отряде связной, потом попала в концлагерь. Там я и родилась. Жизнь началась очень страшно… – поделилась Надежда Иосифовна Витошкина. – Поэтому я так радуюсь, когда вижу, как сейчас хорошо живётся детям. Молодёжи желаю хорошо учиться и быть добрыми. Доброта и мир, наверное, самое важное в нашей жизни.

Автор Мария Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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