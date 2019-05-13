Праздник спорта, добра и хорошего настроения

Совместные мероприятия двух этих организаций давно стали традиционными: силовые ведомства и «правдивцев» связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество в сфере патриотического воспитания молодёжи. Семейная эстафета прошла в рамках празднования светлого праздника Пасхи и была приурочена к 65-летию УФСБ России по Белгородской области и 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В спортивном празднике приняла участие 21 команда: представители силовых ведомств региона, профсоюза «Правда», центра развития и социализации ребёнка «Южный», а также Федерации адаптивного спорта. Мероприятие получилось не только насыщенным и интересным, но ещё и инклюзивным.

- Поздравляю всех вас с этим замечательным спортивным праздником, - сказал заместитель начальника управления ФСБ России по Белгородской области Марат Гараев,- Наши организации не первый раз проводят спортивные соревнования, но именно такой формат мы с Сергеем Ивановичем обдумывали с прошлого года. Хочу высказать огромную благодарность Сергею Ивановичу Фуглаеву, членам профсоюза «Правда», администрации НИУ «БелГУ» и УСК Светланы Хоркиной за возможность организовать и провести такие соревнования. Спасибо коллегам – руководителям силовых ведомств области за поддержку в этом начинании. А в первую очередь хочется сказать спасибо участникам за то, что откликнулись на наше предложение. Приятно отметить, что с каждым годом количество участников соревнований увеличивается, состязания приобретают более масштабный характер, появляются новые форматы. Уверен, проигравших сегодня не будет, все получат огромное удовольствие, заряд бодрости и здоровья.

Почетные гости пожелали участникам удачи и спортивных достижений.

Олег Сердюков, начальник Управления физической культуры и спорта Белгородской области поздравил участников соревнований с этим замечательным спортивным праздником.

- Я поймал себя на мысли, что, когда ведущий перечислял организации, которые представляют сегодняшние участники, я испытал гордость, чувство спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, - отметил Олег Эдуардович, - наша безопасность и безопасность страны в надежных руках. Спасибо, Сергей Иванович, за вашу инициативу проведения этих соревнований. Вы выдвигаете идеи и их реализуете. Мы всегда поддерживаем ваши начинания, вы знаете, что мы готовы вместе решать поставленные задачи, собственным примером агитируя за спорт и здоровый образ жизни.

Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда», депутат Белгородского городского Совета, поблагодарил присутствующих за поддержку в организации спортивного праздника, которое, конечно, не могло бы осуществиться без плодотворного сотрудничества всех заинтересованных организаций, без понимания значимости подобных мероприятий.

- От депутатского корпуса города Белгорода, от профсоюза «Правда», я рад приветствовать вас на семейно-спортивных соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья», приуроченных к 65-летию УФСБ России по Белгородской области и 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - обратился к присутствующим Сергей Иванович. - Выражаю искреннюю благодарность и признательность за совместные проекты и помощь в реализации таких масштабных, интересных мероприятий Управлению ФСБ России по Белгородской области в лице начальника Сергея Владимировича Рожкова. Мы искренне ценим наше плодотворное сотрудничество в сфере патриотического воспитания молодежи! Спасибо всем, кто помог организовать эти семейно-спортивные соревнования. Дорогие участники, вы настоящие молодцы, вы яркий пример для подражания. Вы показываете, как важно заниматься спортом и делать это всей семьёй, – обратился он к командам. – Я желаю вам честной борьбы и, конечно, спортивной победы, но проигравших здесь не будет, а будут одни победители

Мероприятие получилось насыщенным и интересным.

Соревнования прошли в рамках празднования Светлого праздника Пасхи, поэтому в числе почётных гостей был клирик храма Серафима Саровского отец Сергий.

- Сегодняшние старты являются свидетельством того, что вы являетесь борцами за правду, за свою семью, за то, чтобы показать и проявить лучшие качества своей семьи и себя лично, – сказал он, обращаясь к участникам. – От лица и по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна мне хочется сердечно поздравить всех с сегодняшним спортивным праздником. Дай вам бог, чтобы такой же дружной семьёй, как сегодня вы собрались здесь, вы постарались разделить пасхальную радость у себя дома, среди родных и близких. Чтобы так же вместе прийти в храм и радостно встретить Светлое Христово Воскресение.

По благословению митрополита отец Сергий вручил организаторам и юным участникам иконы Воскресения Христова. Он пожелал, чтобы эта икона давала всем силы для дальнейших достижений.

Семейная эстафета, собравшая в спортивном зале столько взрослых и детей, включала много интересных и забавных конкурсов. Например, папам и мамам нужно было проползти в мешке, попрыгать на скакалке, поучаствовать в конкурсе «Беличье колесо», посостязаться в ловкости, скорости и семейном «чувстве плеча».

Победителем соревнований стала команда профсоюза «Правда». Однако, как ещё в самом начале отметил Сергей Фуглаев, проигравших в этих соревнованиях не будет, только победители. Так все юные участники получили сладкие подарки и медали. А организаторы отметили, что эти семейные соревнования станут доброй традицией для всех ведомств региона.

Заслуженные награды – победителям соревнований.

- Впереди у нас очень много совместных планов и мероприятий, уже сейчас есть интересные идеи, которые мы обязательно воплотим в жизнь. Профсоюз «Правда» и Управление ФСБ России по Белгородской области продолжат реализовывать совместные проекты на благо родной Белгородчины и великой страны», - в завершении сказал Сергей Фуглаев.