2019-05-13T13:03:34+03:00
Спорт

Белгородцы-паралимпийцы вернулись с победой с международных соревнований по пулевой стрельбе

Сотрудник регионального управления МЧС Андрей Кожемякин продолжает покорять спортивные пьедесталы
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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12 мая, после десяти дней соревнований, которые проходили в германском городе Ганновер, завершились международные соревнования по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Эти соревнования, как известно, включены в календарь Международного паралимпийского комитета. В числе российской сборной на соревнованиях выступил и сотрудник управления МЧС России по Белгородской области Андрей Кожемякин.

В упражнении R-6 (командная винтовка) в стрельбе на 50 метров представители Российской Федерации Андрей Кожемякин, Татьяна Рябченко (Белгородская область) и Сергей Ночевной (Саратовская область) завоевали бронзовую медаль.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Всего же по итогам всех дней соревнований российская команда завоевала 10 медалей, из них 6 – наивысшей пробы, одну серебряную и три бронзовых награды.

Кроме того, все спортсмены российской сборной выиграли путевки на чемпионат мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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