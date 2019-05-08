2019-05-08T15:13:16+03:00
Общество

Путь-дорожка фронтовая

За плечами гвардейца Григория Колбеева пол Европы, а в арсенале - 24 медали…
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Пожилой чех кричал русским танкистам: «Витэжстви! Победа!» и бил по ушам: «Радио, радио!» Было это 11 мая 1945 года в городке Пршибрам. О том, что немецкая армия безоговорочно капитулировала ещё два дня назад, гвардеец Колбеев узнал спустя время. Как и то, что в боях за Берлин погиб его отец…

ВОЕННЫЕ ДНИ

Танкист, фронтовик, орденоносец — звучит солидно! Хотя воину в тот момент не было ещё 19 лет! А в послужном списке и партизанский стаж, и боевые маршруты по чужим странам. Прежде, чем попасть в действующую армию, Григорий Васильевич учился на курсах командиров. Попал он туда с Брянщины, где жил до войны. Когда пришли немцы, местные парнишки сбежали в лес, помогали партизанам. После освобождения деревни командир сказал: «Идите, сынки, Родину защищать!». Тогда собрала бабка скудную котомку, и отправился Григорий служить. Без повестки. В тот год морозы стояли лютые, а ребят в стареньких бушлатах отправили в Марийскую республику — учиться на командиров. Занятия шли своим чередом, но с продовольствием дела были худые, такие худые, что и без того щуплых курсантов, чтоб вес набрали, подкармливали обычными дрожжами.

Отучившись, он попал на Третий Украинский фронт. С боями прошел Бессарабию, Румынию, Чехию и Австрию. Многое повидал, даже довелось конвоировать 45-ти тысячную группировку власовцев, взятых в окружение в окрестностях чешского Пршибрама. Расположили тогда пленных недалеко от древнего монастыря. Потом рассказывал Григорий Васильевич, что ненависти и злости к охраняемым не испытывали, скорее, равнодушие. Потом «гонял недобитых фрицев» по горам, в боях терял друзей, сам был ранен, получив тяжёлую контузию. А после Победы отслужил еще и срочную, в итоге воинский стаж составил целых семь лет. Среди его наград есть медаль «За отвагу!» и знак «Отличник-танкист», 11 благодарностей Верховного главнокомандующего.

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МИРНЫЕ БУДНИ

Когда демобилизовался, отправился в Башкирию, в городок Кумертау, который местные именуют Бабай. (Как страшилка для малышей). Но Бабай оказался совсем не ужасным, а, скорей, счастливым: именно здесь в бухгалтерии Спецстроя он «вычислил» свою вторую половину. С Марьей Сергеевной рука об руку они идут всю жизнь. Вместе в 1958 году перебрались в район КМА, в Губкин. Глава семьи пошёл работать в Лебединский карьер экскаваторщиком, его супруга — в службу счетоводов. Дальше вся трудовая биография связана с городом горняков. Его, как и комбинат, на котором сегодня трудится уже третье поколение Колбеевых, супруги считают родным.

Наталья Севрюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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