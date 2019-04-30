Белгородские спасатели отмечают 370-й юбилей

30 апреля исполняется 370 лет со дня образования пожарной охраны России. На площадке историко-художественного музея-диорамы «Курская битва», как на парад, выстроилась пожарно-спасательная техника со всей области. Посетителей, которых, несмотря на дождливую погоду, собралось немало, угощают горячим чаем и солдатской кашей.

Отмечают праздник и в районах области. Так, в поселке октябрьский Белгородского района сегодня открывают новое здание пожарно-спасательной части № 29. А в Белгороде на улице Волчанской у здания ГУ МЧС России в 14.00 митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн освятит новую часовню в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая купина».

Закончатся празднования 370-летия Российской пожарной охраны торжественным концертом в Белгородской государственной филармонии. Лучшим сотрудникам ведомства будут вручены награды.

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