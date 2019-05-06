На главной площади Белгорода идут последние приготовления ко Дню Победы

Празднику Победы в Белгороде дан старт

В Белгороде запланированы военный парад, кадетский бал, тематические концерты, выставки военной техники и работа военно-полевой кухни. Главным событием станет акция «Бессмертный полк». По Соборной площади, которая станет главной площадкой праздника, пройдут тысячи белгородцев с портретами своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. В этот час на славной площади горорда идут последние приготовления к 74-й годовщине Победы.

Праздничные мероприятия стартовали 7 мая в 14:00 в Центральном парке культуры и отдыха, где проходит III-й городской смотр строя и песни «Когда поют солдаты». А завтра, 8 мая в 10:00 у мемориала «Вечный огонь» начнет работу пост № 1 и пройдет торжественный митинг. В 18:00 в парке Победы состоится VIII-й городской бал «Кадетская весна». В нем примут участие около 170 пар, в числе которых учащиеся старших кадетских классов школ города.

9 мая День Победы начнется «Волной памяти»

Праздничные мероприятия в Белгороде 9 мая начнутся в 8:00 и продлятся до 9:45 «Волной памяти»: к мемориалу «Скорбящая мать» на Соборной площади, памятникам и обелискам в честь павших на войне будут возложены венки и цветы от трудовых коллективов предприятий и учреждений города.

В 9:00 на пересечении Гражданского проспекта и улицы Белгородского полка начнется сбор участников шествия «Бессмертный полк». Также с 9 утра в парке Победы, на Музейной площади и в Театральном сквере откроются тематические выставки. Белгородцы увидят художественную экспозицию, выставки ретро автомобилей, техники и оружия периода Великой Отечественной войны, современной техники. Горожане смогут принять участие в творческих мастер-классах и исторических квестах, будут работать тематические фотозоны.

В 10:00 на Соборной площади состоится парад служащих Белгородского гарнизона. Продолжит официальную часть плац-концерт. В 10:45 по Соборной площади пройдет колонна «Бессмертного полка».

В 13:00 белгородцев и гостей города приглашают на «солдатскую» кашу в парк Победы. Планируется приготовить более 4 тысяч порций этого блюда.

9 мая будет курсировать троллейбус Победы

Отметим, что по традиции 9 мая по маршруту № 8 будет курсировать троллейбус Победы, в котором каждый желающий может попробовать «солдатскую» кашу. Свое движение он начнет в 11:00 от остановки «Аэропорт».

Вечером, в 19:00 на Соборной площади начнется гала-концерт «Одна на всех - Победа!» Для горожан будут выступать творческие коллективы и солисты театров, филармонии Белгорода. Завершатся мероприятия в 22:00 праздничным фейерверком на Соборной площади.

Также жителей города будут радовать творческие коллективы на площадке у Дома офицеров, киноцентра «Русич», в Егоровском сквере и сквере имени Владимира Рязанова.

В настоящий момент в Белгороде проходит акция «Ветеран живет рядом», в рамках которой с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют волонтеры, проходят праздники микрорайонов.