Разведчик полка

Анатолий Александрович Завгородний, кавалер Ордена Отечественной войны 2-й степени, награжден медалью «За боевые заслуги». – коренной белгородец знает войну не понаслышке.

- В 1942 году от моей хатки осталось две воронки, это когда немцы вошли в Белгород во второй раз. В городе оставалось не больше 200 человек: дети, женщины и старики. Все те, кто не мог уйти. Белгород перед фашистским наступлением бомбили 2 недели подряд, здесь не оставалось ничего живого. Крупные здания все погибли, разрушены все коммуникации и другого рода сообщения. Документы были утеряны, поэтому во второй раз, когда свидетельство о рождении я получал, добавил 3 года к своему возрасту. Со своим старшим братом мы отправились к бабушке в село, которое находилось под Харьковым. Вот там я и присоединился к 20-й дивизии 55-ого артиллерийского полка Воронежского фронта. Выполнял задачи такого малолетнего разведчика, делая вылазки в тыл врага на территории Харьковской, Сумской и Белгородской областей. Когда в 43-ем немцев погнали, 2-ой Украинский фронт пошел на Белоруссию, Польшу, Венгрию. Там, на озере Балатон, завязались серьезные бои, которые перешли на Австрию. Она сильного сопротивления не оказала. На тот момент Австрию оккупировали американцы, англичане, мы и французы. Так исторически сложилось, что эта страна не очень сильно пострадала в ходе Второй Мировой войны, в этом я вижу большую заслугу нашего командования, которое с пониманием отнеслось к культурным и историческим ценностям этого государства.

Война – это всегда большая трагедия. Для всех и каждого. Я помню эту разруху, когда хаты стояли без крыш, торчали одни трубы, окна зияли черными дырами, лежали распухшие трупы прямо на улицах Белгорода. Рыдающие дети, мальчики и девочки, растерянные их матери, не находящие себе места старики. История демонстрирует, что если бы не воля и самоотверженность советского солдата, то войну бы выиграли американцы. Немецкий фашизм принес на белгородскую землю очень много страданий, думаю, наша земля обильно полита кровью так же, как и Подмосковная, Сталинградская, Курская.

- Наша священная обязанность, - считают в коллективе «Завода "Карат" - помнить и чтить память наших земляков, которые полегли на фронтах сражений Великой Отечественной войны. Добрыми делами и поступками отмечать ветеранов, которые сегодня еще рядом с нами. Они нам очень дороги, мы их любим и уважаем. Здоровья, крепости духа, любви и уважения со стороны родных и близких!

.

Сергей Филиппов