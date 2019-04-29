«Ростелеком» помог воспитанникам белгородского дома детства выбрать профессию

Белгородский филиал «Ростелекома» провел урок профессиональной ориентации для воспитанников Разуменского дома детства. Комплексное занятие прошло в корпоративном учебном классе и на технологических объектах Центра технической эксплуатации телекоммуникаций города Белгорода «Ростелекома» в рамках волонтерского проекта «Путь к вершине».

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Знакомство с миром телекоммуникаций началось с посещения линейно-аппаратного цеха. Затем ребята осмотрели контрольно-распределительное оборудование средств связи, цифровую электронную коммутационную систему EWSD и квазиэлектронную АТС. Специалисты компании рассказали школьникам, как обеспечивается бесперебойная и качественная связь, как интернет и телевидение приходят в дома, как работают стационарные и сотовые телефоны. На мастер-классе ребята изготовили патч-корды, проверили их готовность к работе и попрактиковались в сварке, укладке и проверке целостности оптоволоконного кабеля.

- Выбор профессии – одно из главных решений, которое принимается в юном возрасте. А именно воспитанникам детских домов особенно сложно определиться с выбором. С ними рядом нет близких, которые могли бы стать примером или дать совет, а интуиция не всегда подскажет верно. Волонтеры нашего филиала решили помочь воспитанникам Разуменского дома детства и разработали для них цикл профориентационных мероприятий. Это и экскурсии на предприятия, и тренинги, и мастер-классы, и встречи с профессионалами. Мы надеемся, что «Ростелеком» помог многим ребятам найти себе занятие по душе, - поделился Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

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Проект «Путь к вершине» – это комплексная программа для учащихся выпускных и предвыпускных классов, направленная на формирование самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе. Она предусматривает профессиональное тестирование, работу с целеполаганием и верой в себя, индивидуальное профессиональное развитие ребенка, его потенциала и лидерских качеств, а также экскурсии и пробы.

Благотворительные и социальные проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной ответственности. Компания на долгосрочной основе реализует подобные проекты на всей территории России.