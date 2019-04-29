2019-04-29T10:41:14+03:00
Общество

«Ростелеком» помог воспитанникам белгородского дома детства выбрать профессию

Ребят познакомили с миром телекоммуникаций
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Белгородский филиал «Ростелекома» провел урок профессиональной ориентации для воспитанников Разуменского дома детства. Комплексное занятие прошло в корпоративном учебном классе и на технологических объектах Центра технической эксплуатации телекоммуникаций города Белгорода «Ростелекома» в рамках волонтерского проекта «Путь к вершине».

.

.

Знакомство с миром телекоммуникаций началось с посещения линейно-аппаратного цеха. Затем ребята осмотрели контрольно-распределительное оборудование средств связи, цифровую электронную коммутационную систему EWSD и квазиэлектронную АТС. Специалисты компании рассказали школьникам, как обеспечивается бесперебойная и качественная связь, как интернет и телевидение приходят в дома, как работают стационарные и сотовые телефоны. На мастер-классе ребята изготовили патч-корды, проверили их готовность к работе и попрактиковались в сварке, укладке и проверке целостности оптоволоконного кабеля.

- Выбор профессии – одно из главных решений, которое принимается в юном возрасте. А именно воспитанникам детских домов особенно сложно определиться с выбором. С ними рядом нет близких, которые могли бы стать примером или дать совет, а интуиция не всегда подскажет верно. Волонтеры нашего филиала решили помочь воспитанникам Разуменского дома детства и разработали для них цикл профориентационных мероприятий. Это и экскурсии на предприятия, и тренинги, и мастер-классы, и встречи с профессионалами. Мы надеемся, что «Ростелеком» помог многим ребятам найти себе занятие по душе, - поделился Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

.

.

Проект «Путь к вершине» – это комплексная программа для учащихся выпускных и предвыпускных классов, направленная на формирование самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе. Она предусматривает профессиональное тестирование, работу с целеполаганием и верой в себя, индивидуальное профессиональное развитие ребенка, его потенциала и лидерских качеств, а также экскурсии и пробы.

Благотворительные и социальные проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной ответственности. Компания на долгосрочной основе реализует подобные проекты на всей территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Только дети должны за себя агитировать": Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»
Ростовчанин считает, что участвовать в шоу должны только ребята из народа, а дочке Алсу посоветовал "не обращать внимание на крики людей" [аудио]
Геннадий Онищенко: Когда мы в СССР в телевизор воспаленно пялились - видели только надои и намолоты. Надо ненадолго - в эту крайность
Экс-главсанврач страны и депутат Госдумы - почти всерьёз заявил об этом в беседе с обозревателем Александром Гамовым в газетной рубрике «Вопрос дня»
«Люди собирают ей деньги, а она покупает роллы»: маму больного ребенка уличили в роскоши
Жительница Бердска дала трогательное объявление, что ищет деньги на лекарства сыну. Благотворителям она предлагала помыть окна, многие откликнулись, но история обернулась скандалом
Новости 24
Ночью по Белгородской области возможны заморозки до -2 градусов
В Белгороде проверят систему оповещения
Аэропорт Старого Оскола заплатит 500 тысяч рублей штрафа за незаконную реконструкцию
В Белгородском университете пройдет встреча с писателем Виталием Мальковым
В центре «Мои Документы» Хохольского района Воронежской области состоялся официальный запуск сервиса «Мои платежи» от Сбербанка
В Белгородском регионе из-за угарного газа погибли женщина и ребенок
В Белгороде всю неделю синоптики прогнозируют дожди
Белгородка не вылетела в Анталию из-за долгов по кредитам
Белгородцы в 15-й раз встретили Благодатный огонь
Парни из Губкина уходят Родине служить
В Белгороде продолжают ямочный ремонт дорог
В Белгороде на 8 участках идет капитальный ремонт дорог
В Белгороде на Свято-Троицком бульваре сегодня утром нашли два тела
1 мая в Белгороде ограничат движение транспорта в связи с празднованием Первомая
В Белгородской области активизировались поджигатели
В Белгород внезапно пришло лето
Сегодня в Белгороде возлагают цветы к памятникам ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС