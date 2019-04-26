2019-04-26T11:46:26+03:00
Общество

Солдат Победы

Белгородец Николай Степанович Фальков - кавалер Ордена Славы, Ордена Отечественной войны, награжден медалью «За Отвагу». Накануне славного праздника Дня Победы он вспоминает свои фронтовые будни
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Генеральный директор «Белагромаш-Сервис им. В. М. Рязанова», депутат Белгородского городского Совета по округу № 23, Артем Рязанов поздравляет Николая Степановича Фалькова с Днем ПобедыГенеральный директор «Белагромаш-Сервис им. В. М. Рязанова», депутат Белгородского городского Совета по округу № 23, Артем Рязанов поздравляет Николая Степановича Фалькова с Днем Победы
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- На войну я ушел в 1944 году, когд- Немцы были уже в моей родной Томаровке, когда я ушел на фронт, мне исполнилось 18 лет, воевал на 3-ем Украинском фронте, которым командовал генерал Толбухин. В 15 - ой тяжелой минометной бригаде служил связистом. Бригада обеспечивала связь для Резерва главного командования. Мы были вооружены 160-мм минометами, образец которых вы можете видеть возле музея-диорамы. Когда начиналась артподготовка, грохот стоял неимоверный, приходилось руками уши закрывать. После 20-минутной артподготовки начиналась атака наших мотострелковых и танковых дивизий. Мне довелось участвовать во взятии Вены, венгерских городов. Конец войны я встретил в Австрии, мы как раз сидели в окопах и ждали команды к штурму. Рано утром прозвучал чей-то крик: «Война закончилась!». Что тут началось! Все кинулись обниматься и целоваться, начали стрелять в воздух из автоматов. В общем, радость не знала границ. А затем нас перебросили в Болгарию на передислокацию. Встречали русских солдат- освободителей местные жители с огромным энтузиазмом, обнимали, радостно приветствовали, под колеса танков ложились огромные охапки цветов. Это были минуты счастья и огромного всеобщего воодушевления. Потом меня направили на демаркационную линию с союзными войсками, где я прослужил до 1950 года, а уж потом демобилизовался.

Вернулся к себе домой в Томаровку - наш дом разрушен, вокруг пепелище. Делать нечего, подался в Белгород, где начал работать на восстановлении Белгородской ТЭЦ. Здесь я налаживал телефонную связь.

Если вспоминать мои военные годы, то в сознании осталось беспримерное мужество наших солдат и офицеров и беззаветная преданность Родине.

Накануне Дня Победы Николая Степановича Фалькова пришел поздравить депутат Белгородского городского Совета по избирательному округу № 23 Артем Рязанов. Вот что он сказал:

- Наше поколение в неоплатном долгу перед ветеранами-фронтовиками. Только благодаря их мужеству и самоотверженности мы обязаны своим жизням и процветанию. Наши жизни - это продолжение их славного пути. Хочу от всего сердца поздравить всех солдат Победы с наступающим праздником и пожелать здоровья им и их близким.

Автор Сергей ФИЛИППОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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