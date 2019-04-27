Минтруда РФ признал белгородский филиал МРСК Центра организацией высокой социальной эффективности

В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации подвели итоги Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» занял третье место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Награды вручали заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В 2018 году в конкурсе участвовало более 2000 организаций по 16 номинациям. Для участия в федеральном этапе в Минтруд России поступило 384 заявки от победителей региональных этапов из 52 регионов страны. В число лучших вошли 58 предприятий и организаций, в числе которых и белгородский филиал компании, представивший свои достижения в сфере поддержки здорового образа жизни работников.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В соответствии с политикой ПАО «МРСК Центра» в области профессионального здоровья и безопасности в Белгородэнерго успешно действуют пять программ по организации занятий физкультурой и спортом, профилактике заболеваний и стимулированию к здоровому образу жизни. Разработаны и реализуются мероприятия по обучению персонала способам и технологиям здоровьесбережения и психоэмоциональной регуляции, формированию стрессоустойчивости. Ежемесячно сотрудники участвуют в Днях охраны труда, Днях психологического здоровья, занятиях по профилактике социально значимых заболеваний, регулярно проходят периодические медосмотры и флюорографические исследования, а также диагностические и реабилитационно-восстановительные сеансы на базе специально созданного в Белгородэнерго медико-психологического Центра (МПЦ). В 2017 году такими сеансами было охвачено 1026 работников, 785 человек приняли участие в тренингах на основе методов психологической разгрузки, 3212 получили консультации. По статистике, из 12 756 визитов в МПЦ только 2833 были вызваны обращением по болезни, что составляет 22,2 %. Остальные связаны с профилактикой.

В Белгородэнерго действует программа по сохранению физического и психического здоровья детей сотрудников, которая дает им возможность пройти комплексное консультативно-диагностическое обследование в медицинских учреждениях областного центра, а в случае необходимости и лечение. В 2017 году обследование прошли более 400 детей работников филиала.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Программа «Здоровый образ жизни — залог долгой и счастливой жизни» обеспечивает участие энергетиков в различных спортивно-оздоровительных мероприятиях: спартакиадах, спортивных турнирах, фестивалях по сдаче норм ГТО.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Цель конкурса – представить общественности опыт российских организаций, добившихся высокой эффективности в решении социальных задач, и содействовать развитию форм социального партнерства в организациях. Победители регионального этапа номинируются для участия в конкурсе на федеральном уровне.