Состоялась пасхальная пресс-конференция Главы Белгородской Митрополии

Более двух часов митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, Член Высшего Церковного совета Русской Православной Церкви, председатель Синодального миссионерского отдела, отвечал на вопросы, поступающие как от представителей СМИ лично, так и присланные заранее от всех желающих.

Темы для разговора были самыми разнообразными: к примеру, правила причастия и соборования, духовное воспитание подрастающего поколения, обучение звонарей, мирное сосуществование представителей разного вероисповедания, пожар в парижском Нотр-Даме и даже интернет-проекты папы Римского.

Вниманию читателей – некоторые цитаты Владыки.

О МИЛОСЕРДИИ

- Дела милосердия приближают нас к Богу. И чем больше мы будем отдавать добра, тем лучше станем сами. Потому как Христос говорит нам: «Если вы кого-то накормили, напоили, посетили больного, то вы Меня посетили», - поясняет Владыка. - Встречая Светлое Христово Воскресение, нам обязательно надо поделиться этой великой радостью. И не забыть о тех, кто так нуждается в добром слове, взгляде. Особенно, когда человек недвижим, находится на больничной койке или в каких-то стесненных обстоятельствах. Потрудимся милосердием своим!

ОБ ИСТИННОЙ СИЛЕ ЖИЗНИ

- В детстве мне было очень удивительно видеть ростки, пробившие тротуар. Мне казалось, что невозможно столь маленькому растению, которое может сломаться от моего самого легкого прикосновения, пробить такую толщу асфальта. Потом я понял, что это делает сила жизни, которая заключена в этом зеленом росточке. Все, что имеет истинное значение для жизни, обязательно пробьет толщу непонимания и принесет добро!

О НОТР-ДАМЕ

- Сегодня все пытаются найти в этом пожаре какое-то знамение, выдвигают разные версии, комментируют. А кто-то у нас в стране даже пытается создать целый фонд помощи. Зачем? В России тысячи разрушенных святынь и 10-го, и 11-го века, которые нуждаются реставрации. Создайте фонд на эти нужды! Франция по своему ВВП гораздо богаче России и там достаточно богатых людей, которые и сами свой храм восстановят. Это очевидно, как мне кажется…

О РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИЯХ В СЕМЬЯХ

- Слава Богу, что среди родственников, которые исповедают различные религии, есть общение. И ни в коем случае нельзя отделяться, а любить и помогать человеку – мы ведь проповедуем любовь. Нет никакого греха в совместной трапезе, совместном отмечании праздников. Другое дело, что надо твердо стоять в своей вере, и это не означает лишь внешнее ее проявление. Вот на что надо тратить силы, а не отгораживаться и сориться с родственниками.

Митрополит Иоанн больше двух часов отвечал на вопросы белгородцев.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

О МОЛИТВЕ

- О чем просить Бога, как обращаться? Сразу вспоминается молитва оптинских старцев – Замечательная молитва! В ней нет прошения чего-то конкретного, а есть просьбы «дай мне исполнить волю Твою, научи верить, любить, каяться, благодарить»… Важно помнить: мы не знаем, каков промысел Божий о нас, а иногда и сами не знаем о чем молимся, то есть нужно ли нам просимое? Хочу и все! Благодарите Бога и просите исполнить волю Его. Ведь Он знает, что для нас лучше, что нам действительно надо.

О ТВОРЧЕСТВЕ

- В ближайшее время выйдет диск с аудио- и видеозаписями моих музыкальных произведений. Это концерт, который прошел в октябре 2018 года в Белгороде, а позже, в декабре, и в Москве. К новым книгам я пока что не приступал. Хотя надо подумать: в следующем году 60-летие - наверное, надо к этой дате что-то сделать, может быть, некий отчет…

ОБ УНЫНИИ И ОТНОШЕНИИ К ПРОБЛЕМАМ

- Мы притягиваем то, во что верим, мы конструируем будущее тем, о чем молимся и думаем. И, говоря о своих проблемах, в первую очередь надо понимать, что все они – внутри нас. Если что-то обидело, разозлило и тому подобное, надо остановиться и подумать: почему меня это так тронуло? Что было в моей жизни такого, что не дает мне спокойно реагировать? Может, когда-то я сам так поступил? Наверняка стоит внутри вспомнить этот момент, покаяться, и таким образом освободиться от этих злых эмоций и негативной энергии, которая мешает нашей душе радоваться и улыбаться жизни.

О ПРОФЕССИИ ЗВОНАРЯ

- Издавна это профессия считалась очень почетной, она ценилась в русском обществе, как причастная к церковной жизни, богослужению. Сейчас это исчезает, к сожалению. Даже в храмах уже существуют технологии, когда колокольный звон управляется программами, например, с телефона. Звонарь – профессия эксклюзивная, которую надо возрождать. На Белгородчине есть школа звонарей в Губкине. В воскресной школе отец Евгений обучает детей всем премудростям и традициям.

Полную версию пресс-конференции смотрите на сайте Белгородской и Старооскольской епархии.