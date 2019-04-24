Комитет РСПП по цифровой экономике провел заседание

В мероприятии, прошедшем 22 апреля, приняли участие президент РСПП Александр Шохин, представители Комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, а также представители Минкомсвязи РФ, Минпромторга РФ, ФАС, Комитета Госдумы РФ по энергетике, других заинтересованных ведомств, крупных компаний и производителей ПО.

Председатель Комитета РСПП по цифровой экономике, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский напомнил про правительственную директиву о необходимости утверждения и реализации планов госкомпаний по переходу на преимущественное использование отечественного ПО.

- Мы понимаем важность этой задачи, но существуют серьезные вызовы на пути выполнения планов по импортозамещению ПО в госкомпаниях. Например, с финансовой точки зрения это вопрос двойных расходов, когда придется списывать ранее внедренное ПО и финансировать новое. Кроме того, далеко не по всем типам программного обеспечения есть надежные и конкурентоспособные отечественные решения, особенно что касается «тяжелого» софта. Нужна более четкая нормативная регламентация закупок, преференций для отечественного ПО, поскольку законодательно мы не можем ограничить участие зарубежных производителей в тендерах. Мы собрали предложения бизнеса из разных отраслей и будем предлагать консолидированные меры мягкой корректировки реализуемой Правительством РФ политики по импортозамещению ПО, — отметил Михаил Осеевский.

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Представители крупных компаний пришли к выводу о том, что госкомпаниям необходимо консолидировать свои усилия по импортозамещению ПО, организовать обмен информацией и лучшими практиками. Старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов рассказал, что в списке используемого компанией ПО около 2 тыс. позиций и очевидно, что есть «белые пятна», когда отечественных аналогов пока не существует. Надо эти позиции выявлять и совместно с уполномоченными ведомствами планировать разработку, например, на принципах софинансирования бизнеса и государства. Для перехода на новое ПО требуется его углубленное тестирование, но это десятки и сотни процессов, которые невозможно организовать в одно время. Есть инициатива разделить тестирование ПО общего назначения среди госкомпаний, чтобы ускорить эту работу.

Для сбора и реализации предложений бизнеса в части импортозамещения ПО и координации с уполномоченными министерствами и ведомствами планируется создать рабочую группу при Комитете РСПП по цифровой экономике, координатором которой может стать директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух.

Президент РСПП Александр Шохин предложил участникам заседания проанализировать и творчески использовать в сфере ИКТ государственные меры по стимулированию импортозамещения и локализации в других отраслях экономики, например, в автопроме.