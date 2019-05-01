2019-05-06T11:23:43+03:00
Общество

Белгородэнерго занесено на областную Аллею Трудовой Славы

В этом году общественного признания удостоены 33 трудовых коллектива и 33 отличившихся труженика
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В День Весны и Труда Белгородэнерго занесен на областную Аллею Трудовой Славы. В списке передовиков производства отмечен мастер бригады по диагностике электрооборудования Белгородского РЭС Иван Лебедев.

Свидетельство заместителю генерального директора – директору филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергею Демидову и председателю первичной профсоюзной организации Анатолию Андросовичу вручили губернатор региона Евгений Савченко и председатель белгородского объединения организаций профсоюзов Николай Шаталов.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

На областную Аллею Трудовой Славы Белгородэнерго занесено как победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». В 2018 году филиал прошел федеральный отбор и попал в число 58-ми победителей и призеров конкурса. Высокую оценку Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации получила действующая в ПАО «МРСК Центра» политика в области профессионального здоровья и безопасности, направленная на профилактику заболеваний и стимулирование к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом.

Энергетики на базе собственного Медико-психологического центра (МПЦ) регулярно проходят диагностические, социально-психологические исследования, участвуют в реабилитационно-восстановительных мероприятиях, Днях охраны труда, психологического здоровья, мероприятиях по профилактике социально значимых заболеваний, обучаются активным методам саморегуляции и профилактики стресса. МПЦ ведет активную пропагандистско-просветительскую деятельность, направленную на формирование навыков здорового образа жизни. По статистике, в медико-психологическом центре ежегодно фиксируется до 13 тысяч посещений, проводятся сотни тренингов, тысячи консультаций. Количество случаев и дней нетрудоспособности, благодаря комплексной и последовательной работе по оздоровлению персонала, ежегодно снижается.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В этом году общественного признания удостоены 33 трудовых коллектива и 33 отличившихся труженика, в числе которых мастер бригады по диагностике электрооборудования Белгородского РЭС Иван Лебедев. В 2017-2018 годах он принимал непосредственное участие в работах по электроснабжению сел Ближняя Игуменка, Нижний Ольшанец, Крутой Лог, п. Майский, объектов малого бизнеса, микрорайонов ИЖС, подключал к сетям белгородский аквапарк, салтыковскую птицефабрику.

Сегодня в Белгородэнерго трудится порядка 4 тысяч человек. Компания совместно с профсоюзной организацией обеспечивает своим работникам достойные и безопасные условия труда и широкую систему мер социальной поддержки. Для энергетиков очень важна высокая оценка руководством региона достижений в сфере заботы о здоровье сотрудников. Полученная награда послужит коллективу дополнительным стимулом для дальнейшего развития и укрепления социальной политики по сохранению жизни и здоровья людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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