Сегодня белгородцы встречали «Поезд Победы»

Ретро-состав, подготовленный в победный путь Южно-Восточной железной дорогой, отправился 22 апреля из Прохоровки в Белгород. Сотни людей с цветами и слезами на глазах провожали состав из Прохоровки, а затем встречали его на вокзале Белгорода. Состав состоит из 4 теплушек и двух платформ. Ведет его действующий паровоз времен ВОВ. Проедет он по Белгородской области, а затем побывает в Воронежской, Тамбовской и Липецкой областям. Завершится акция в Воронеже 27 апреля.

На двух платформах состава представлены легендарные Т-34, сорокапятка, мотоцикл, а в одной из теплушек разместился музей с экспонатами времен Великой Отечественной войны: противотанковое ружье, гранаты, пулемет Дегтярева и другие.

Начальник ЮВЖД-филиала АО РЖД Сергей Задорин, обращаясь к белгородцам, подчеркнул, что «это не акция. Это еще раз напоминание о том дне, который позволил нам всем быть сегодня, жить, быть и видеть все, что нам нравится. День, который еще раз показал, что с этой страной говорить с позиции силы нельзя. День, который мы должны помнить всю жизнь, всегда и передавать из поколения в поколение, потому что нет ни одной семьи в этой стране, которой бы эта война не коснулась».

Напомним, что когда весной 1943 года развернулась подготовка к летнему наступлению под Курском, было принято решение о строительстве железной дороги «Старый Оскол – Ржава» протяженностью 95 километров. Работы предписывалось начать 15 июня, а открыть движение – к 15 августа.

На строительстве работало около 25 тысяч человек, в основном, женщины, старики и подростки. Полуголодные, при отсутствии техники и дефиците материалов люди смогли завершить строительство дороги досрочно. Ее окрестили «Дорогой мужества», которая в самый разгар Курской битвы внесла свой вклад в Победу.