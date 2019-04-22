«Ростелеком» принял участие в «Параде профессий» в Белгороде

«Ростелеком» принял участие в «Параде профессий – 2019», организованном Департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области. На выставке учебно-производственной и творческой деятельности свои достижения представили 39 учебных заведений региона и 30 опекающих их предприятий. В десятках интерактивных зон прошли мастер-классы по рабочим профессиям, профориентационные игры и профессиональное тестирование.

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- Мы активно поддерживаем образовательные и профориентационные проекты. «Парад профессий» – это хорошая возможность для будущих абитуриентов не только познакомиться с учебными заведениями, но и с работодателями. «Ростелеком» – якорное предприятие Белгородского индустриального колледжа. Студенты проходят стажировку на предприятии, а лучшие специалисты компании читают лекции и проводят мастер-классы. На выставке мы рассказали старшеклассникам о возможностях цифрового провайдера, инновационных сервисах, специфике работы и востребованных специальностях. Ребята с интересом выслушали специалистов «Ростелекома», задали много вопросов, а некоторые решили попробовать себя в роли агентов прямых продаж, - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

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Мероприятие посетили члены Правительства Белгородской области, депутаты областной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти в Белгородской области и представители администрации Белгорода.

Основные задачи «Парада профессий» – профориентационная практика учащихся, популяризация рабочих профессий и знакомство с потенциальными работодателями.