«Ростелеком», Tele2 и NOKIA успешно завершили тестирование решений IoT для ЖКХ

«Ростелеком», Nokia и сотовый оператор Tele2 успешно завершили в Москве совместное тестирование решений на основе интернета вещей (Internet of Things, IoT) для сервисов ЖКХ. Во время тестирования был развернут сервис автоматического сбора и передачи информации с электросчетчиков конечных потребителей в информационную систему энергосбытовой компании с использованием оборудования отечественных поставщиков. Тестирование проходило в рамках стратегического сотрудничества Nokia с «Ростелекомом», включающего, в том числе, совместную работу над проектами программы «Цифровая экономика».

Тестовая сеть передачи данных была развернута на базе инфраструктуры сотового оператора Tele2 с использованием технических решений NOKIA. Для передачи данных использовались модемы со встроенными SIM-картами «Ростелекома». Инфраструктура позволила скомбинировать виртуализованное облачное пакетное ядро Nokia, используемое как элемент инфраструктуры MVNO Ростелекома, ресурсы сетей радиодоступа Tele2 и транспортной сети «Ростелекома» с конечным оборудованием отечественных поставщиков.

В пилотной зоне использовалась технология NB-IoT, которая обеспечивает подключение большого количества IoT-устройств через одну базовую станцию, гарантируя долгое время автономной работы за счет оптимизации энергопотребления.

Тестирование подтвердило возможность экономически эффективного подключения электросчетчиков, работающих через радиодоступ в лицензируемых диапазонах, позволило понять требования к различным элементам IoT-решения и параметрам их работы для обеспечения качественного и надежного сервиса в условиях плотной городской застройки.

Результаты тестов доказали эффективность автоматизации передачи показаний: энергосбытовые компании получат положительный экономический эффект, а пользователи комфорт при расчетах за электричество.

В ходе совместной работы были определены наиболее эффективные способы развертывания решения на существующей инфраструктуре «Ростелекома» и Tele2, а также оптимизации сервиса по всей цепочке прохождения и обработки сигнала. Это особенно важно в свете принятого закона об интеллектуальных устройствах учета и открытости экосистемы широкому кругу разработчиков.

- Tele2 построила на всей территории присутствия эталонные LTE-сети, позволяющие быстро развернуть NB-IoT. Цифровые технологии меняют электроэнергетику, и испытания, подобные только что завершенным, ускоряют диджитализацию отрасли. В конце прошлого года Tele2 с партнерами провела первые тестирования технологий NB-IoT для энергетического сектора, на этот раз мы показали ее возможности на большом количестве приборов учета. По мере эволюции IoT устройства будут объединяться в целые экосистемы, поэтому наши будущие проекты с партнерами направлены на применение в самых разных областях, - пояснил Алексей Телков, технический директор Tele2.

- Мы рады сотрудничеству с Ростелекомом в рамках этого проекта, который реализует новые бизнес-сценарии с использованием возможностей интернета вещей, в частности, в сегменте ЖКХ. Компания Nokia обладает всеобъемлющим портфелем софтверных решений для интернета вещей, включая решения в области аналитики, что позволяет Nokia успешно разрабатывать эффективные предложения по предоставлению IoT-приложений и сервисов для различных отраслей и сегментов рынка, - отметил Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа.

- Мы реализуем новую стратегию: «Ростелеком» становится цифровым партнером для населения, бизнеса и государства. Проекты в области интернета вещей — хороший пример ее реализации. Он позволяет достигать положительного экономического эффекта для поставщиков и обеспечивать удобство конечных потребителей энергии, – комментирует результаты тестирования вице-президент «Ростелекома» по отраслевым решениям Роман Шульгинов. - Открытость инновациям и способность объединять усилия с партнерами из разных областей, а также собственная инфраструктура передачи и хранения данных позволяют «Ростелекому» предложить рынку практичные, удобные и надежные решения. Мы рассчитываем закрепить успехи пилотного проекта, обеспечивая массовые внедрения протестированных решений в будущем.