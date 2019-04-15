2019-04-15T11:27:26+03:00
Общество

«Мираторг» увеличил производство комбикормов

Порядка 397 тысяч тонн произвели заводы компании в 1 квартале года, что на 6,8% выше показателя года прошлого
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«Мираторг» - крупнейший вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг России. Суммарная номинальная мощность комбикормовых заводов в структуре компании - 1,66 миллиона тонн в год. Это позволяет на 100% обеспечить потребность животноводческих и птицеводческих дивизионов компании, дает возможность контролировать себестоимость мяса и гарантирует безопасность конечного продукта.

Комбикормовые заводы «Мираторга», расположенные в Белгородской и Брянской областях, работают на полностью натуральном сырье – зерновых и зернобобовых культурах, выращенных на собственных сельхозугодьях холдинга в экологически чистых районах Черноземья. Предприятия производят порядка 30 видов комбикормов, рецептуры которых разрабатываются с учетом особенностей кормления животных различных возрастных групп.Заводы полностью автоматизированы, что обеспечивает высокую эффективность.

- Увеличение объемов производства связано с наращиванием мощностей животноводческих дивизионов холдинга и открытием новых производственных площадок. В планах АПХ «Мираторг» - запуск еще двух высокотехнологичных комбикормовых заводов, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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