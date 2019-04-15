В Белгородской области появится первая цифровая подстанция

Белгородэнерго приступил к заключительному этапу комплексной модернизации подстанции 35 кВ «Никольское» в Белгородском районе. Проект предусматривает увеличение мощности питающего центра с 2,5 до 8 МВт, полную замену оборудования и переход на цифровые технологии. На реализацию проекта направлено 286 млн руб. с НДС.

Вместо устаревших электромеханических устройств релейной защиты и автоматики на объекте будут установлены современные программные комплексы на микропроцессорной элементной базе с применением стандартов МЭК (цифровая подстанция), интегрированные с устройствами автоматизированной системы диспетчерского управления. Все данные о параметрах работы подстанции, аварийных процессах, телеизмерениях, телеуправлении и телесигнализации будут поступать по цифровым каналам передачи данных в Единый центр управления сетями филиала. Это позволит повысить наблюдаемость технологических процессов, обеспечить удаленное управление коммутационными аппаратами и оборудованием РЗА, осуществлять дистанционную диагностику и мониторинг технического состояния, а также существенно снизить операционные затраты на обслуживание подстанции.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

По словам начальника службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Белгородэнерго Олега Ряднова, на ПС «Никольское» реализуется распределенная система релейной защиты и автоматики совместно с автоматизированной системой управления подстанцией (АСУ ТП). Обмен информацией между всеми интеллектуальными электронными устройствами будет выполнен с применением протоколов МЭК 61850-8-1 и МЭК 61850-9-2. Мониторинг и управление основным и вторичным оборудованием, инженерными, охранными и иными технологическими системами будет осуществляться дистанционно.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Сейчас на объекте ведутся общестроительные работы. На площадке открытого распредустройства взамен масляных выключателей установлены современные высоконадежные вакуумные реклоузеры 35 кВ, оснащенные функциями самодиагностики, контроля остаточного ресурса и встроенной в коммутационный модуль системой измерения токов и напряжения. Масса вакуумных реклоузеров в 10 раз меньше традиционных выключателей. При обнаружении неисправности в работе на пульт диспетчера поступает предупредительный сигнал.

В качестве силового оборудования выбраны трансформаторы отечественного производства установленной мощностью 4000 кВА каждый. Они имеют сниженные потери холостого хода и оснащены системой, обеспечивающей непрерывный контроль состояния трансформатора в процессе эксплуатации.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Подстанция 35/10 кВ «Никольское» расположена в густонаселенном пригороде областного центра и обеспечивает электроснабжение целого ряда населенных пунктов, а также нескольких микрорайонов ИЖС. В общей сложности от нее запитано порядка 10 тысяч человек населения, несколько крупных и социально значимых объектов, в числе которых школы, котельные, водозаборные скважины. Это первая цифровая подстанция на территории Белгородской области, реконструируемая в рамках программы цифровой трансформации филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».