2019-04-11T11:57:43+03:00
Общество

«Ростелеком» запустил новую опцию по хранению резервных копий на базе решений Veeam

Она расширяет функциональность услуг, которые компания оказывает на базе собственной облачной платформы, и является дополнительной к федеральному продукту «Виртуальное хранилище»
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Ключевой особенностью нового сервиса являются настройка и создание резервных копий, а также восстановление данных напрямую из консоли Veeam Backup & Replication. Сервис предоставляет возможность управлять объемом хранилища в онлайн-режиме, круглосуточную техническую поддержку и другие опции. Главное преимущество – высочайший уровень надежности и безопасности хранения данных при оптимальной стоимости.

- В среде ИТ-специалистов существует негласное правило «трех копий». Считается, что сохранность важной информации гарантирована только при наличии трех копий резервных данных. Две копии необходимо хранить на локальных, независящих друг от друга ресурсах, третью – на внешнем безопасном ресурсе, полностью независимом от инфраструктуры владельца данных, – говорит Александр Обухов, директор проектного офиса по облачных услугам и центрам обработки данных ПАО «Ростелеком». – Наше решение позволяет оперативно и удобно, а главное, безопасно формировать и размещать резервные копии в облачной инфраструктуре «Ростелекома».

Ожидается, что опция будет востребована широким кругом пользователей облачных услуг «Ростелекома», поскольку необходимость хранения резервных копий критически важных данных возникает практически у каждого заказчика. Заказать и настроить услугу можно в режиме реального времени на портале управления облачными услугами, либо обратившись к менеджеру по продажам. Стоимость услуги зависит от размера хранилища резервных данных, которое при необходимости может быть оперативно увеличено через панель управления.

- Мы приветствуем развитие партнерских отношений с одним из лидирующих провайдеров облачных услуг России – компанией «Ростелеком». Ценность данных для компаний возрастает с каждым днем, пропорционально повышается и роль интеллектуального управления данными. Использование облака в качестве удаленной площадки хранения данных – эффективный и доступный способ для заказчиков, благодаря которому обеспечивается непрерывность бизнеса и гарантируется доступность данных, – комментирует Анна Пономаренко, директор по работе с партнерами Veeam в Восточной Европе, России и СНГ.

«Виртуальное хранилище» – это масштабируемый сервис для безопасного хранения больших объемов данных. «Ростелеком» гарантирует сохранность и конфиденциальность размещенных данных.

Сервис ориентирован на заказчиков крупного и среднего бизнеса. География предоставления – вся территория страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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