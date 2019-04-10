На Лебединском ГОКе состоялся «модный показ»

На ЛГОКе прошёл показ корпоративной спецодежды и других средств индивидуальной защиты. Известные отечественные производители продемонстрировали работникам комбината свои новейшие разработки, которые уже в этом году поступят в распоряжение лебединцев, а также сотрудников ОЭМК, Михайловского ГОКа и Уральской Стали.

Первым презентовал новинки работникам комбината Николай Путилин, директор по работе с корпоративными клиентами ОАО «СОМЗ». А именно, защитные очки: открытые с минеральным или пластиковым стеклом, закрытого типа с нанесением новейших оптических покрытий, с корригирующим эффектом.

- Сегодня производители очков, способных обеспечить защиту глаз и коррекцию зрения одновременно, – рассказал Роман Русецкий, начальник управления по промышленной безопасности, охране труда и экологии УК «Металлоинвест». – Сейчас Компания воплощает в жизнь программу, которая предусматривает покупку такой оптики для определенной категории работников с ослабленным зрением. Чтобы их работа была еще более комфортной и безопасной, а близорукость, например, не являлась поводом для пренебрежения правилами ОТиПБ.

В формате дефиле презентовали новые брендированные модели спецодежды, которые сошьёт на заказ ООО «ТАИТ» для всех предприятий Металлоинвеста: зимние и летние комплекты для работников, сигнальные костюмы и жилеты, специальная одежда для сотрудников сервиса. Качественные и удобные – они не только отвечают всем характеристикам практичности и удобства применения, но и выполнены с учетом эстетики: грамотный крой, приятная цветовая гамма, лаконичный дизайн.

Аналогичные мероприятия в эти дни проходят на всех предприятиях Металлоинвеста.

- Показ - это одно из мероприятий в рамках программы компании «Металлоинвест», приуроченной к проведению НОТ–2019, – рассказала Яна Тарасенко, начальник управления корпоративных коммуникаций Лебединского ГОКа. – Его цель популяризовать среди работников информацию о том, что СИЗ – это не скучно! Это высокотехнологичные средства для защиты человека на производстве. И те, что Металлоинвест приобретает для коллективов своих предприятий – современные, качественные, надёжные и модные!

Современные технологии представила и российская компания «Энергоконтракт». Эта спецодежда сочетает надежность, комфорт и износостойкость, с защитой от искр, брызг расплавленного металла и электрической дуги. Костюмы изготавливаются из термостойкого материала с полимерным покрытием, позволяющим искрам и брызгам металла скатываться, не задерживаясь на поверхности одежды.

Работники смогли не только получить представление о том, какой совсем скоро станет их корпоративная спецодежда, но и задать поставщикам все интересующие вопросы. А после показов - проверить свои знания о СИЗ в викторине, где самые активные участники получили полезные призы.

Фото: Александр Белашов, Мария Соколова.