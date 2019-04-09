2019-04-09T10:26:48+03:00
Общество

«Ростелеком», «Ростех» и «ИКС Холдинг» заключили соглашение о совместном развитии систем хранения данных

Новый альянс расширит возможности компаний в сфере создания и реализации отечественной ИТ-продукции гражданского назначения
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Госкорпорация «Ростех», многопрофильная ИТ-структура «ИКС Холдинг» и ПАО «Ростелеком» заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области разработки, производства и внедрения систем хранения данных (СХД). Соглашение предусматривает вхождение «Ростелекома» наряду с «Ростехом» в капитал ООО «Национальные технологии». По условиям сделки «Ростеху» будет принадлежать 51% уставного капитала компании, а «Ростелеком» выкупит остальные 49% доли у структур «ИКС Холдинга» – холдинга «Цитадель» и «КНС Групп» (YADRO). «ИКС Холдинг» становится ключевым технологическим партнером и участником альянса для реализации совместных интегрированных проектов.

- Партнерство призвано усилить компетенции сторон и будет способствовать плотной интеграции разработчиков, производителей и потребителей оборудования для совместной работы в соответствии с реальными запросами рынка, - прокомментировал Сергей Сахненко, индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации «Ростех».

Одна из основных задач СП – совершенствование оборудования для сбора информации и систем хранения данных с целью исполнения требований Федерального закона «О противодействии терроризму».

- Ключевая задача совместного предприятия – создание надежной технологической платформы для российской телекоммуникационной инфраструктуры. Разработки компании «Национальные технологии», на наш взгляд, одни из лучших на рынке. Системы хранения данных позволяют повысить безопасность, устойчивость и независимость от внешних производителей соответствующих технических решений, - подчеркнул Владимир Кириенко, первый вице-президент ПАО «Ростелеком».

Компания «Национальные технологии», созданная в 2017 году, кроме программно-аппаратного комплекса СХД «Купол» разработала множество других видов продукции. В «ИКС Холдинге» в рамках альянса продолжат расширение продуктовой линейки предприятия, используя собственную продукцию компании YADRO.

- Проект «Национальные технологии» за короткое время продемонстрировал не только свою жизнеспособность, но и создал реальную практику импортозамещения. Формирование нового стратегического ИТ-альянса существенно расширит возможности для разработки и реализации отечественной продукции гражданского назначения, - отметил Антон Черепенников, генеральный директор ООО «ИКС Холдинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
С наступлением тепла в Белгородской области участились пожары
В Белгороде местный житель пытался украсть из магазина… 20 плиток шоколада
Чиновник администрации Белгорода предстанет перед судом за получение взятки
Под Губкиным трава горит так, что дым виден с центральной трассы
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
Белгородские энергетики продемонстрировали цифровое оборудование нового поколения
Старый Оскол останется без свалок
У белгородца забрали землю за долги и выставят ее на торги
Белгородцы на первую неделю акции в поддержку онкобольных детей пробежали 1,5 тысяч километров
Каждый белгородец сможет бесплатно получить саженец дерева
С 13 апреля в Белгородской области дачники смогут ездить со скидками
В Белгороде наградили победителей детского конкурса «Электрознания и Призомания»
Как защитить себя от телефонных мошенников знают в департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области
Белгородку под контролем судебных приставов восстановили на работе
В Белгородском университете стартуют традиционные мероприятия студенческой научной жизни
В Белгороде подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
В Валуйках работники лесхоза получили долги по зарплате
В Белгороде после зимней спячки проснулись динозавры
27-летняя белгородка за кражу куртки может сесть на 4 года
Под Белгородом прошла гонка внедорожников и квадроциклов
Белгородские фанаты не смогли попасть на футбол своей команды
В Белгороде бездомным собакам найдут новый дом
Белгород претендует на проведение чемпионата мира по волейболу-2022
В Белгородской области заместители главного судебного пристава проведут прием граждан
В Белгороде чиновники во главе с губернатором высадили около 20 тысяч дубов