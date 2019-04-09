Белгородские энергетики продемонстрировали цифровое оборудование нового поколения

Белгородская область стала одним из пилотных регионов в части реализации концепции цифровой трансформации, которая предполагает полное преобразование отечественной электросетевой инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий. Результатом станет существенное снижение операционных и инвестиционных расходов сетевых компаний, сокращение потерь электроэнергии, повышение надежности, доступности сетевой инфраструктуры и создание целого спектра дополнительных клиентских сервисов.

Ежегодный День мастера состоялся на базе Белгородского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». Главной темой совещания стала реализация программы цифровой трансформации электросетевого комплекса области и практическое знакомство с принципами построения «умной» сети.

Энергетики обсудили тему исключения рисков производственного травматизма персонала, проанализировали первые результаты работы с индивидуальными комплексами видеофиксации, обменялись мнениями по вопросам монтажа и установки элементов распределительных сетей, диагностики и эксплуатации кабельных линий 0,4-10 кВ, познакомились с образцами цифрового оборудования для построения активно-адаптивной сети: управляемым разъединителем и индикаторами короткого замыкания (ИКЗ).

Использование интеллектуальных коммутационных аппаратов позволит повысить качество электроснабжения потребителей.

Устройства предназначены для локализации поврежденных участков сети и максимально быстрого восстановления нарушенного электроснабжения. Инновационные разъединители филиал планирует устанавливать совместно с комплектами ИКЗ, которые в режиме реального времени определяют поврежденный участок сети, передавая данные диспетчеру. Участники совещания понаблюдали способы цветовой индикации прибора при возникновении различных аварийных ситуаций, узнали общие принципы работы и способ монтажа.

На учебном полигоне мастерскому составу наглядно продемонстрировали дистанционное включение и выключение управляемого разъединителя с диспетчерского пункта РЭС. Все желающие смогли осмотреть конструкцию и специфику установки коммутационного аппарата на опору ЛЭП, а также лично опробовать систему ручного и дистанционного управления.

На учебном полигоне продемонстрировали дистанционное включение и выключение управляемого разъединителя с диспетчерского пункта РЭС.

Как пояснил начальник управления распределительных сетей Александр Стародубцев, в ближайшие три года в рамках программы цифровой трансформации в сетях Белгородэнерго будет установлен 71 реклоузер и 129 управляемых разъединителей с комплектами индикаторов коротких замыканий. В первую очередь будут автоматизированы воздушные линии 10(6) кВ, питающие социально значимые объекты и участки с неизолированным проводом. Использование интеллектуальных коммутационных аппаратов позволит существенно сократить время локализации поврежденных участков сети, снизить показатель недоотпуска электроэнергии и значительно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей.