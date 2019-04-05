2019-04-05T16:05:38+03:00
Общество

В Белгороде приступили к ремонту дорог и тротуаров

Всего в 2019 году планируется отремонтировать 49 километров дорог и тротуаров на площади почти 479 тысяч квадратных метров
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде приступили к ремонту дорог и тротуаров. Фото управление по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода.В Белгороде приступили к ремонту дорог и тротуаров. Фото управление по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода.
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В Белгороде начался масштабный ремонт дорог и тротуаров. В этом году планируется отремонтировать более 49 километров улично-дорожной сети и тротуаров города. Общая площадь ремонта составит почти 479 тысяч квадратных метров.

В настоящий момент работы ведутся на трех объектах: улице Железнодорожной, Харьковской и Студенческой. На 2-м Кашарском переулке ремонт завершен, рассказали дорожники.

Заместитель генерального директора по производству подрядной организации, выполнившей на 2-м Кашарском переулке работы, Андрей Малютин подчеркнул:

- На этом участке мы сначала сняли старое покрытие, частично заменили бортовой камень, уложили нижний слой покрытия из крупнозернистого асфальтобетона и верхний слой из щебеночно-мастичного Это – «скелетный» асфальтобетон, который очень устойчив к образованию колеи. При наступлении благоприятных условий будет нанесена разметка термопластиком.

Фото управление по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода.

Фото управление по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода.

Всего благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году планируется отремонтировать 15 улиц протяженностью в 15,8 км. В их числе участки на улицах Супруновской, Шершнева, Железнякова, 60 лет Октября, Королева, Некрасова, Кн. Трубецкого, Садовой, Н. Чумичова, проспектах Славы и Богдана Хмельницкого.

Также параллельно с ремонтом дорог идет замена ветхих тепловых сетей. Работы планируется завершить уже в июне этого года.

Кроме этого, в рамках субсидии из областного бюджета запланированы работы по улице Попова (от Преображенской до Харьковской) с ремонтом ливневой канализации.

Из бюджета области планируется выделить средства на ремонт 15 объектов улично-дорожной сети. В том числе на пересечении улиц Губкина и Магистральной уберут кольцо и установят светофор. В программу также попали 45 межквартальных проездов и 24 тротуара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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