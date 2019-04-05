В Белгороде приступили к ремонту дорог и тротуаров

В Белгороде начался масштабный ремонт дорог и тротуаров. В этом году планируется отремонтировать более 49 километров улично-дорожной сети и тротуаров города. Общая площадь ремонта составит почти 479 тысяч квадратных метров.

В настоящий момент работы ведутся на трех объектах: улице Железнодорожной, Харьковской и Студенческой. На 2-м Кашарском переулке ремонт завершен, рассказали дорожники.

Заместитель генерального директора по производству подрядной организации, выполнившей на 2-м Кашарском переулке работы, Андрей Малютин подчеркнул:

- На этом участке мы сначала сняли старое покрытие, частично заменили бортовой камень, уложили нижний слой покрытия из крупнозернистого асфальтобетона и верхний слой из щебеночно-мастичного Это – «скелетный» асфальтобетон, который очень устойчив к образованию колеи. При наступлении благоприятных условий будет нанесена разметка термопластиком.

Фото управление по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода.

Всего благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году планируется отремонтировать 15 улиц протяженностью в 15,8 км. В их числе участки на улицах Супруновской, Шершнева, Железнякова, 60 лет Октября, Королева, Некрасова, Кн. Трубецкого, Садовой, Н. Чумичова, проспектах Славы и Богдана Хмельницкого.

Также параллельно с ремонтом дорог идет замена ветхих тепловых сетей. Работы планируется завершить уже в июне этого года.

Кроме этого, в рамках субсидии из областного бюджета запланированы работы по улице Попова (от Преображенской до Харьковской) с ремонтом ливневой канализации.

Из бюджета области планируется выделить средства на ремонт 15 объектов улично-дорожной сети. В том числе на пересечении улиц Губкина и Магистральной уберут кольцо и установят светофор. В программу также попали 45 межквартальных проездов и 24 тротуара.