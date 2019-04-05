Грамотные действия в нештатной ситуации...

Очередная ночная смена в карьере Лебединского ГОКа для водителя большегрузного автомобиля Андрея Газисова поначалу ничем не отличалась от других, но стала особенной. За рулём 130-тонного БелАЗа он работал, выполняя привычные обязанности, - перевозил горную массу.

- Всё как всегда: методично, цикл за циклом, на часах десять, - вспоминает Андрей Газисов. - В какой-то момент при очередном опускании кузова услышал или даже почувствовал гул позади кабины, обернулся и увидел полыхающее пламя. И пламя нешуточное, скажу я вам…

Как выяснилось потом, оборвался шток одного из цилиндров опрокидывающего механизма. Из него гидравлическое масло попало на раскалённую выхлопную трубу и, разумеется, загорелось. Однако водитель не стушевался: за считанные секунды успел по радиосвязи сообщить о случившемся диспетчеру, заглушил двигатель, выключил «массу» и со штатным огнетушителем в руках вышел на палубу самосвала. Андрею удалось самостоятельно потушить пламя ещё до оперативного прибытия пожарных спасателей.

- Нет, не страшно, - уверенно отвечает мужчина на естественный вопрос. - В такой ситуации руководствуешься чёткой инструкцией и просто знаешь, что нужно делать, и для этого у тебя есть всё необходимое. Действия водителя и диспетчера признаны соответствующими инструкциям.

Благодаря самообладанию Андрей Газисов не только сохранил свою жизнь и здоровье, но и спас машину от огня (БелАЗу потребовался лишь косметический ремонт), и, что немаловажно, показал коллегам пример того, как чёткое выполнение правил позволяет избежать несчастного случая на производстве.

С той ночи прошло уже более месяца: авто давно в работе и как ни в чём не бывало продолжает трудиться в паре со своим спасителем и верным другом Андреем Газисовым, сообщается в сегодняшнем выпуске газеты «Рабочая трибуна».