2019-04-05T12:20:55+03:00
Общество

Грамотные действия в нештатной ситуации...

Сотрудник ЛГОКа спас от огня своего «железного напарника»
Поделиться:
Фото Дмитрий МалаховФото Дмитрий Малахов
Изменить размер текста:

Очередная ночная смена в карьере Лебединского ГОКа для водителя большегрузного автомобиля Андрея Газисова поначалу ничем не отличалась от других, но стала особенной. За рулём 130-тонного БелАЗа он работал, выполняя привычные обязанности, - перевозил горную массу.

- Всё как всегда: методично, цикл за циклом, на часах десять, - вспоминает Андрей Газисов. - В какой-то момент при очередном опускании кузова услышал или даже почувствовал гул позади кабины, обернулся и увидел полыхающее пламя. И пламя нешуточное, скажу я вам…

Как выяснилось потом, оборвался шток одного из цилиндров опрокидывающего механизма. Из него гидравлическое масло попало на раскалённую выхлопную трубу и, разумеется, загорелось. Однако водитель не стушевался: за считанные секунды успел по радиосвязи сообщить о случившемся диспетчеру, заглушил двигатель, выключил «массу» и со штатным огнетушителем в руках вышел на палубу самосвала. Андрею удалось самостоятельно потушить пламя ещё до оперативного прибытия пожарных спасателей.

- Нет, не страшно, - уверенно отвечает мужчина на естественный вопрос. - В такой ситуации руководствуешься чёткой инструкцией и просто знаешь, что нужно делать, и для этого у тебя есть всё необходимое. Действия водителя и диспетчера признаны соответствующими инструкциям.

Благодаря самообладанию Андрей Газисов не только сохранил свою жизнь и здоровье, но и спас машину от огня (БелАЗу потребовался лишь косметический ремонт), и, что немаловажно, показал коллегам пример того, как чёткое выполнение правил позволяет избежать несчастного случая на производстве.

С той ночи прошло уже более месяца: авто давно в работе и как ни в чём не бывало продолжает трудиться в паре со своим спасителем и верным другом Андреем Газисовым, сообщается в сегодняшнем выпуске газеты «Рабочая трибуна».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Белгородские волейболистки выиграли золото в открытом областном турнире
Белгородка заплатила более 1 миллиона задолженности после ареста ее авто
«Мираторг» открыл набор сотрудников
В селе Береговом Белгородской области на пожаре погиб мужчина
В Старом Осколе из окна многоэтажки выбросился мужчина
Сбербанк предложил малому бизнесу каталог франшиз
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте
Белгородец заплатит штраф за незаконный тюнинг своего «жигуленка»
В мэрии Белгорода продолжаются кадровые перемены
В Белгородском регионе только за одни сутки произошло 29 пожаров
Белгородский университет и филармония объединят науку и джаз
За белгородцами будут следить 500 камер, обеспечивающих видео- и фотофиксацию
Только за прошедшие сутки белгородские спасатели 24 раза выезжали на тушение сухой травы
В Белгородском деревянном храме состоялась праздничная служба
Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк
Через Белгородскую таможню пытались провести 200 000 долларов под обшивкой багажника автомобиля
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
В Губкине девочке-инвалиду отказали в жизненно необходимых лекарствах