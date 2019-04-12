2019-04-12T10:51:58+03:00
Общество

В Белгороде врача детской больницы проверят после публикации видео в Интернете

Следственный комитет намерен детально проанализировать инцидент с врачом и принять соответствующее процессуальное решение
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде врача детской больницы проверят после публикации видео в Интернете.В Белгороде врача детской больницы проверят после публикации видео в Интернете.Фото: "КП" Архив
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Следственные органы СК Российской Федерации по Белгородской области после публикации в сети Интернет видео, в котором врач детской больницы предлагает отцу «повлиять» на операцию дочери, организовали проведение доследственной проверки. Следователи намерены детально изучить данный инцидент. После чего будут принято соответствующее процессуальное решение.

В то же время в департаменте здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области не подтвердили факты коррупции в детской областной клинической больнице.

На видео врач предлагает отцу решать кем и как будет проведена операция. А когда отец спрашивает, как он может повлиять, в ответ звучит, что отцу, по-видимому, все равно, будет ли у дочери рубец или операцию сделают опытные врачи. Отметим, что согласно неофициальным данным, видео было снято 3 года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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