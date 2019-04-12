В Белгороде врача детской больницы проверят после публикации видео в Интернете

Следственные органы СК Российской Федерации по Белгородской области после публикации в сети Интернет видео, в котором врач детской больницы предлагает отцу «повлиять» на операцию дочери, организовали проведение доследственной проверки. Следователи намерены детально изучить данный инцидент. После чего будут принято соответствующее процессуальное решение.

В то же время в департаменте здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области не подтвердили факты коррупции в детской областной клинической больнице.

На видео врач предлагает отцу решать кем и как будет проведена операция. А когда отец спрашивает, как он может повлиять, в ответ звучит, что отцу, по-видимому, все равно, будет ли у дочери рубец или операцию сделают опытные врачи. Отметим, что согласно неофициальным данным, видео было снято 3 года назад.