Более 250 нарушений обнаружили в белгородских школьных и детсадовских столовых

«Вопросы организации питания детей в дошкольных и учебных учреждениях всегда находятся у нас под пристальным контролем. Только с начала 2019 года в ходе проверок прокуратура региона обнаружила 258 нарушений законодательства в организации питания детей. Чтобы их устранить, внесли 84 представления, восемь ответственных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности», – утверждает старший помощник прокурора Белгородской области Ольга Моисейкина.

При этом, несмотря на постоянные проверки, санитарное состояние пищеблоков и качество продуктов для детей в области сильно не соответствуют стандартам. Например, в Алексеевске к административной ответственности привлекли должностных лиц средней школы № 4 за нарушение санитарных норм в помещении, где хранятся суточные пробы еды. Также в столовой было неисправно моечное оборудование. В столовой Борисовского агромеханического техникума в неудовлетворительном состоянии находилось оборудование, не хватало моечных ванн и раковин, а также отсутствовали вентиляционные системы. В Валуйском районе прокурор выявил и пресёк поставки продуктов в столовые дошкольных учреждений района с недостоверными документами, в которых отсутствовали подтверждения их качества и безопасности. По данному случаю уже инициировано возбуждение уголовного дела. А в Красногвардейском районе в школе города Бирюч рацион питания не соответствовал примерному меню, нормы питания готовых блюд и масса порций значительно занижались. За эти нарушения повара школы так же оштрафовали.

Ранее губернатор Белгородской области Евгений Савченко не безосновательно заявлял, что питание детей во многих учебных заведениях области оставляет желать лучшего. Он уверен, что причин неудовлетворительного качества школьного питания множество, начиная от единообразия блюд, и заканчивая низкой квалификацией поваров. Также губернатор привел печальную статистику, согласно которой, за последние пять лет в области в 1,5 раза увеличилось число заболевших сахарным диабетом.