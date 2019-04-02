В Белгородской области энергетики провели рейд по выявлению хищений электроэнергии

Сотрудники Белгородэнерго, представители правоохранительных органов и СМИ провели рейд по выявлению фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на территории Новооскольского района. Проверка выявила четыре факта самовольного подключения к сетям общим объемом 13 430 кВтч, ущерб составил 36,79 тыс. рублей.

Под контролем новооскольских энергетиков – 75 линий электропередачи, оборудованных учетом. Чтобы определить уровень потерь и предпринять своевременные шаги по противодействию хищениям, специалисты регулярно сводят баланс отпущенной и оплаченной электроэнергии. Для проверки так называемых «проблемных» участков проводятся рейды. По словам заместителя начальника Новоскольского РЭС по реализации услуг Александра Захарова, квалифицированные специалисты безошибочно определяют, был ли факт вмешательства в работу прибора учета или самовольное подключение к сетям со стороны потребителя.

В ходе рейда энергетики проверили приборы учета потребителей физических и юридических лиц, заподозренных в нарушении режима потребления электроэнергии.

В селе Васильполье участники рейда обнаружили дом, подключенный к соседской постройке до счетчика таким образом, что электричество шло к нарушителю напрямую. Состояние кустарного подключения не соответствовало никаким противопожарным мерам, и до беды был один шаг.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В селе Боровки местный «умелец» для обогрева жилья накинул провода прямо на линию электропередачи. Подключение также было выполнено кустарным способом, что могло привести к пожару, либо поставить под угрозу жизнь прохожих.

Аналогичные факты бездоговорного потребления обнаружены в селах Великомихайловка и Подвисное. В первом владелец дома подключился к линии 0,4 кВ путем наброса провода, во втором – к вводному кабелю до счетчика.

Во всех случаях были составлены акты о неучтенном потреблении, объем похищенного пересчитан, исходя из пропускной способности кабеля и сроков последней проверки. Все нарушители, пойманные с поличным, согласились с фактами воровства электроэнергии и заплатят во много раз больше, чем успели украсть.

В одном из сел энергетики заинтересовались резким снижением энергопотребления фермерского хозяйства. Бригада тщательно проверила и опломбировала счетчик. В этот раз нарушений не зафиксировано, но хозяйство поставлено на контроль, и изменить показания прибора учета в свою пользу теперь будет крайне сложно – антимагнитная пломба с чувствительным элементом сразу же сигнализирует о вмешательстве.

По словам Александра Захарова, факты незаконного потребления электроэнергии обнаруживаются как в частном секторе, так и на объектах малого бизнеса, где, желая сэкономить на оплате за электроэнергию, собственники нередко вмешиваются в системы учета, занижая показания электросчетчиков. Так, в 2018 году сотрудниками Белгородэнерго выявлено 694 факта вмешательства в работу приборов учета и самовольного подключения к сетям общим объемом 10 млн кВтч. Ущерб от незаконного потребления электроэнергии превысил 27 млн рублей. В частности, в Новооскольском районе в 2018 году зафиксировано 9 фактов безучетного и 28 факта бездоговорного потребления общим объемом 293 097 кВтч на сумму порядка 805 112,47 рублей.

С января прошлого года для физических лиц правила расчета объема электроэнергии, потребленной с нарушением действующего законодательства, сильно ужесточились. Теперь, если установлен факт вмешательства в работу прибора учета, объем и стоимость похищенного рассчитывается на основании утвержденного региональными органами власти норматива с применением повышающего коэффициента 10, а период расчета может достичь трех месяцев. Сумма платежа может составить десятки, а то и сотни тысяч рублей, а если дело дошло до суда, то, помимо расходов за электроэнергию, гражданину придется возмещать еще и судебные издержки. Так что гораздо дешевле соблюдать закон: поставить счетчик и рассчитываться за потребленную электроэнергию по закону.

Также, в настоящий момент на уровне Правительства РФ рассматриваются поправки в КоАП, усиливающие административную ответственность за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и самовольное использование энергетических ресурсов.