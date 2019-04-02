2019-04-02T19:27:37+03:00
Общество

В Белгородской области задержаны предполагаемые мошенницы, обманывавшие стариков

По версии следствия, злоумышленницы под предлогом денежной реформы похитили накопления у двух пенсионеров
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Двое пожилых жителей Шебекинского района лишились своих накоплений после визита лже-соцработников. Злоумышленницы обманывали стариков под предлогом якобы предстоящей замены денежных средств. 81-летний пенсионер рассказал полицейским, что передал злоумышленницам 47 тысяч рублей. Те обещали переписать номера купюр и вернуть накопления. Пока одна женщина отвлекала дедушку разговорами, вторая похитила у него большую часть сбережений. Когда незваные гостьи ушли, пенсионер обнаружил, что в свертке, где он хранил деньги, осталось всего три тысячи рублей.

По той же схеме обманули и 85-летнюю женщину. Пенсионерка лишилась 100 тысяч рублей, которые копила не один год.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Белгородской области и шебекинского отдела полиции задержали предполагаемых аферисток. В совершении преступлений подозреваются 27-летняя и 42-летяя уроженки одной из стран ближнего зарубежья. Последняя уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц, с причинением значительного ущерба. На сегодняшний день предполагаемым злоумышленницам грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время они арестованы. Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

В Белгородской области задержаны подозреваемые в мошенничестве.Видео: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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