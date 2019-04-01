Металлоинвест инвестирует в развитие Белгородчины

Подписи под документом поставили генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Общий объем Программы в 2019 году составит 8,1 миллиарда рублей, в том числе более 1,6 – вклад Металлоинвеста. Компания увеличивает инвестиции в рамках СЭП почти в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом. Вклад Белгородской области в 6,48 миллиарда включает средства областного и федерального бюджетов.

- В этом году основные усилия будут сосредоточены на решении социальных задач Старооскольского и Губкинского городских округов, - подчеркнул Евгений Савченко. - Сотни миллионов рублей выделяется на развитие спортивной и культурной инфраструктуры, благоустройство, создание общественных пространств. Мы благодарны компании «Металлоинвест» за плодотворное сотрудничество в развитии Старого Оскола и Губкина.

- Механизм социального партнерства доказал свою эффективность для устойчивого развития регионов, в которых работают предприятия Металлоинвеста, - заявил Андрей Варичев. – Объединение усилий и ресурсов области и Компании позволяют решать задачи развития здравоохранения, образования, спорта, культуры, создания комфортной городской среды. Лебединский ГОК и ОЭМК входят в число крупнейших налогоплательщиков региона: общий объем налогов, заплаченных в бюджет Белгородской области в 2018 году, составил 19,6 миллиарда рублей. Мы рады, что налоговые отчисления наших предприятий в бюджеты всех уровней сделали возможным выделение в рамках Программы 2019 года более 5 миллиардов бюджетных средств на развитие Старого Оскола и Губкина – городов, где живут и работают наши сотрудники, их родные и близкие.

В Старом Осколе Металлоинвест выделяет средства для поддержки профильного вуза СТИ НИТУ МИСиС, развития транспортной инфраструктуры, благоустройства набережной р. Оскол, повышения качества медицинского обеспечения, поддержки кризисного центра для женщин, развития комфортной городской среды.

Совместно с администрацией городского округа будут привлекаться медицинские кадры: Компания выделит средства на покупку и ремонт квартир для переезжающих в Старый Оскол врачей.

В рамках проекта «Подари себе город!» появится Зеленая улица в микрорайоне Жукова и площадка у ДК «Молодежный». В урочище Ублинские горы откроется велолыжероллерная трасса. Будет построен храм-часовня на территории ОЭМК.

В Губкине будут реализованы проекты по формированию комфортной городской среды, строительству и ремонту автодорог, реконструкции и капремонту объектов соцсферы, развитию спорта. Будет приобретено оборудование для детской горбольницы и школьных инженерных классов, окажут поддержку Губкинскому горно-политехническому колледжу, Центру культурного развития «Форум», Спасо-Преображенскому собору.