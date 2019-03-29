На белгородской границе в преддверие украинских выборов толп желающих проголосовать не наблюдается

По данным разных источников, официальных и не очень, из Украины за последние 5 лет выехало до 10 миллионов человек. Но даже если руководствоваться только официальной статистикой, несколько миллионов украинцев, официально уехавших в Россию на заработки, лишены возможности проголосовать на выборах. По решению ЦИК Украины участки голосования в России закрыты. Проголосовать можно только «на дому». Выборы, как известно, состоятся в Украине всего через несколько дней – 31 марта 2019 года. Но толп, из желающих поехать проголосовать, на границе с Белгородской областью, не наблюдается.

Из того же постановления ЦИК №274 от 31 декабря 2018 года следует, что избирательные участки, которые работали на территории России, переносятся в посольства Украины в Грузии, в Казахстане и в Финляндии. При этом в приложении к постановлению содержится рекомендация украинцам, живущим в Москве и Санкт-Петербурге, согласно которой они в 2019 году, чтобы проголосовать, поехали в Хельсинки, где избирательный участок будет располагаться в посольстве Украины на улице Ваханиитунтие, 9.

На фоне этого звучат очередные громкие заявления о выявлении очередного русского следа в попытке сорвать выборы на Украине. Так, на сайте СБУ сообщается, что накануне выборов на Украине приостановлена деятельность неких «УНА» и «УПА», которые якобы управлялись из России и планировали теракты в день выборов. Что во время обысков у членов групп было изъято автоматическое огнестрельное и холодное оружие, взрывчатка, военное снаряжение. При этом в этом же сообщении сказано, что группировка координировалась гражданином США Рустамом Ташбаевым, который… родился в России.

Напомним, что 25 марта на Украине отмечали День службы безопасности. Увы, спецслужба, которая выросла из КГБ и на начальном этапе следовала лучшим традициям своих предшественников, постепенно легла под спецслужбы США. Все традиции позабыты, а после Евромайдана служба и вовсе превратилась в карательный орган, этакого цепного пса украинских олигархов.

Следом, 26 марта на Украине также отметили еще один праздник – День национальной гвардии, прославившейся за прошедшие годы многими своими «подвигами» против собственного народа.

Стоит ли удивляться, что толп украинцев, желающих отдать свой голос на выборах, нет сегодня и не будет завтра-послезавтра на границах?