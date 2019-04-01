В Белгородской области полицейские задержали телефонного хулигана раньше, чем он успел протрезветь

«Телефонный террорист» позвонил в дежурную часть ровеньского отдела полиции около пяти часов вечера 31 марта. Аноним сообщил об угрозе, якобы нависшей над зданием и припаркованным на одной из улиц поселка автомобилем. В ходе проверки информация не подтвердилась.

Оперативники и участковые задержали горе-шутника по горячим следам. Выяснилось, что приколоться решил 37-летний мужчина. По всей видимости, чувство юмора обострилось у него после солидной дозы алкоголя. Разоблаченного анонима правоохранителям пришлось сначала поместить в медучреждение. Прежде, чем отважиться на дерзкий поступок, гражданин изрядно набрался для смелости. Протрезвев, наконец, он оказался в отделе полиции, где его допросили в качестве подозреваемого.

Отрицать свою причастность к телефонному хулиганству мужчина не стал. Правда, и внятно объяснить причины столь странной шутки любитель горячительных напитков тоже не смог. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Напомним, с начала года полицейские задержали уже третьего телефонного хулигана. Двое других – 20-летняя оскольчанка и 43-летний житель Губкинского городского округа.

Как правило, анонимным звонкам в экстренные службы предшествуют пьяные застолья. В состоянии алкогольной эйфории мало кто задумывается о последствиях. При этом с учетом последних изменений в законодательстве наказание за такие выходки предусмотрено не шуточное – до восьми лет лишения свободы. В случае наступления тяжких последствий – до десяти лет.