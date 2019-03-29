В Белгороде определили лучшую команду по волейболу Группы компаний Россети

В Белгороде прошло торжественное закрытие турнира по волейболу среди команд Группы компаний Россети. Спортсмены продемонстрировали настоящую волю к победе, ярую, честную, бескомпромиссную игру. В итоге первое место и главный трофей состязаний завоевала команда ПАО «Тюменьэнерго». На второй ступени пьедестала сборная ПАО «МРСК Волги». Замыкает тройку лидеров спортивная дружина ПАО «МОЭСК».

Победитель соревнований будет представлять Россети на отраслевом турнире Минэнерго.

Каждая команда-участница показала хорошие результаты, немалое значение сыграли волейболисты, отвечающие за определенные роли в сборной. Лучшим игроком турнира признан Дмитрий Макаров из Тюменьэнерго, лучшим подающим — Роман Уляхин из МРСК Волги. Денис Ремиз из Тюменьэнерго стал лучшим связующим, Дмитрий Байгузов из МРСК Волги — лучшим блокирующим, Артем Патрикеев из МОЭСК —лучшим атакующим.

Лучшим игроком турнира признан Дмитрий Макаров​ из Тюменьэнерго.

Награждая победителей, координатор спортивной работы в ПАО «Россети» Павел Рогозин поблагодарил всех участников турнира за проявленную волю к победе, корпоративный дух, красивую игру, отметил сильный объединяющий эффект подобных спортивных мероприятий:

- Наш турнир прошел на высоком профессиональном уровне и подарил массу эмоций и хорошее настроение. Победитель соревнований будет представлять Россети на отраслевом турнире Минэнерго, который пройдет в начале апреля в Москве.

Почетный гость праздника спортивный директор волейбольного клуба «Белогорье», чемпион Олимпийских игр Тарас Хтей.

Тарас Хтей поприветствовал участников на белгородской земле и поздравил спортсменов-энергетиков с отличной игрой:

- Я смотрел полуфинальные и финальные матчи. Приятно было наблюдать за высоким уровнем профессионального мастерства победителей и призеров турнира. Игра была честной и очень эмоциональной. Спасибо вам за эти яркие эмоции, а организаторам турнира за слаженный процесс и внимание к деталям, — сказал прославленный волейболист. За вклад в развитие спорта, поддержку здорового образа жизни и организацию Турнира среди команд Группы компаний Россети он вручил благодарность Белгородской областной федерации волейбола заместителю генерального директора — директору филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» Сергею Демидову.

Сергей Демидов: «Опыт турнира станет стимулом для стремления к лучшему результату и поможет настроиться на будущие победы».

Сергей Демидов отметил, что спортсмены ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» получили хороший опыт борьбы в волейбольных баталиях, проявив в состязаниях свои сильные спортивные и командные качества.