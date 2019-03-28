2019-03-28T18:27:45+03:00
Общество

Белгород на два дня станет главной волейбольной площадкой электросетевого комплекса страны

Участие в турнире принимают 13 волейбольных дружин дочерних зависимых обществ компании, охватывающих всю территорию страны
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Сегодня в Белгороде стартовал турнир по волейболу среди команд Группы компаний Россети. В течение двух дней они будут бороться за обладание главным трофеем – Кубком Россети по волейболу - и правом называться лучшей волейбольной сборной электросетевого комплекса России.

Главной волейбольной площадкой спортивного мероприятия на два дня стал УСК Светланы Хоркиной. Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «МРСК Центра» Инна Громова на церемонии открытия отметила великую объединяющую силу спорта и важность подобных состязаний для формирования единства мысли, действия и прочных дружеских связей в многочисленном коллективе ПАО «Россети».

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов приветствовал спортсменов-энергетиков на белгородской земле и пожелал успехов в борьбе:

- Энергетики любят волейбол, дорожат им, поддерживают и развивают спортивные традиции, культивируют здоровый образ жизни, поэтому нам особенно почетно принимать у себя лучшие волейбольные команды энергетиков страны. Всем хочу пожелать удачных выступлений и побед! - отметил Сергей Николаевич.

Начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков, приветствуя участников спортивного праздника подчеркнул, что его открытию предшествовала блистательная победа волейбольного клуба «Белогорье», являющегося визитной карточкой Белгорода, в европейском Кубке вызова. Он отметил, что это событие будет хорошим стимулом для успешных выступлений энергетиков на волейбольном турнире электросетевого комплекса:

- Желаю участникам показать такую же яркую спортивную игру, какую продемонстрировали наши прославленные волейболисты.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Почетным гостем церемонии открытия стал многократный чемпион России, многократный обладатель Кубка России, победитель Лиги чемпионов, призер олимпийских игр, заслуженный мастер спорта РФ по волейболу Александр Косарев. Он поздравил энергетиков и пожелал спортсменам высоких достижений и удовлетворенности от игры.

Участие в турнире по волейболу принимают сотрудники ФСК ЕЭС, МРСК Сибири, МРСК Урала, МРСК Волги, МРСК Северного Кавказа, Тюменьэнерго, Янтарьэнерго, Ленэнерго, Кубаньэнерго, МОЭСК, Россети, МРСК Центра и Приволжья и команда принимающей стороны – ПАО МРСК Центра. Команду ПАО «МРСК Центра» представляют волейболисты из филиалов Белгородэнерго, Брянскэнерго и Ярэнерго, команду МРСК Центра и Приволжья – из Удмуртэнерго.

Турнир проходит в два этапа в соответствии с официальными правилами волейбола FIVB. На первом – групповом этапе – команды, разбитые путем жеребьевки на 4 группы, сыграют по три матча, чтобы определить участников четвертьфиналов. В финальный круг соревнований выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Они и разыграют между собой призовые места и главный кубок турнира. Закрытие турнира и награждение победителей состоится 29 марта в УСК Светланы Хоркиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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