В Белгородской области мужчина набросился на полицейского с топором

Сегодня утром, 26 марта, в дежурную часть ОМВД России по городу Валуйки и Валуйскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что сын угрожает ей топором. На место происшествия приехали два участковых уполномоченных.

По предварительным данным, полицейские попытались успокоить бунтаря. Однако валуйчанин в ответ на действия стражей порядка кинулся на одного из них с топором. Напарник участкового уполномоченного, оценив обстановку и видя реальную угрозу жизни и здоровью коллеги, вынужден был применить табельное оружие. В результате нападавший был ранен в ногу.

Сообщается, что неспокойный житель Валуек ранее уже был судим за разбой. Сейчас 31-летнему мужчине оказана необходимая медицинская помощь.

По факту применения участковым табельного оружия руководство УМВД России по Белгородской области проводит служебную проверку. По предварительным данным, оружие было применено правомерно.

Проверку по факту ранения полицейским жителя Валуек проводит и Следственный комитет региона. В ведомстве уточнили, что по ее результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия.