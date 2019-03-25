Белгородские школьники «взорвали» зал ДК «Энергомаш» на шоу «SuperДети Поколения М»

23 марта зал ДК «Энергомаш» был переполнен. Задолго до начала шоу «SuperДети Поколения М» юные белгородцы заполнили все места и в зале, и на балконе. Ведь творческий проект компании МТС «Поколение М» и продюсерского центра «Эколь» при поддержке правительства Белгородской области дает равные возможности учиться у признанных мастеров и подросткам, и малышам. К тому же возможность увидеть своих ровесников на сцене вместе со своими кумирами хедлайнерами проекта Иваном Харитоновым, Дарьей Волосевич и другими, привлекла на шоу самых разных ребят.

– Я сам пример того, как из небольшого города Сергиев Посад можно пробиться на большую сцену, – рассказывал Иван Харитонов.Фото: Ирина ТАРАСОВА

На пресс-конференции, которая предшествовала шоу, хедлайнеры проекта Иван Харитонов и Дарья Волосевич, чья кавер-версия песни Виктора Цоя «Кукушка» набрала 11 миллионов просмотров в YouTube, рассказали об уникальности проекта «Поколения М».

– Я сам пример того, как из небольшого города Сергиев Посад можно пробиться на большую сцену, – рассказывал Иван Харитонов. – Два года назад я представил свою программу и стал победителем. Ребята должны понимать, что проект дает равные возможности и тем, кто живет в больших городах, и тем, кто из небольших населенных пунктов. Конечно, нужно много работать, важен талант, какой-то процент везения. Но пробиться реально! И это – круто!

В прошлом году, рассказывала на пресс-конференции директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева, работа талантливой белгородской школьницы Анастасии Третьяковой стала победителем и была выставлена в Третьяковской галерее в числе других работ.

Всего на сайт «Поколения М» за время проведения конкурса было загружено более ста работ участников. И тем ценнее победа. Лучшими вокалистами в Белгородском регионе названы 16-летняя Алиса Зарянская (1 место), 13-летняя Валерия Гладкая (2 место) и 11-летняя Мария Кононенко (3 место). Среди танцоров на 1 месте – образцовый коллектив «ТРИ С» (руководитель Марина Ватагина), на 2-м – хореографический коллектив «Планета Танца» (руководитель Екатерина Черномазова), на 3-м – Ангелина Руденко из «Планеты Танца».

– Я надеюсь, что талантливая молодежь Белгорода еще не раз заявит о себе в новом творческом сезоне «Поколения М», – отметила Гузель Галеева.

–Я надеюсь, что талантливая молодежь Белгорода еще не раз заявит о себе в новом творческом сезоне «Поколения М», – отметила Гузель Галеева.Фото: Ирина ТАРАСОВА

– Для меня очень важным является то, что мы помогаем детям, – говорила на пресс-конференции Дарья Волосевич. – За выложенные работы, отданные голоса на портале, за «лайки» и «репосты» в социальных сетях пользователи получают баллы. Эти баллы пополняют общий благотворительный счет. Все это можно увидеть в режиме реального времени на главной странице сайта проекта.Для победителей главным призом стала возможность выступить на одной сцене со «звездными» ровесниками.

МТС в конце года все накопленные баллы переводит в реальные деньги и направляет их на лечение больных детей. За 3 года проект «Поколения М» собрал более 16 миллионов рублей. Все эти средства пошли на операции 49 детей. И уже собраны новые баллы, которые также будут переведены в реальные деньги, которые также пойдут на помощь больным детям. Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по самым разным направлениям искусства и сбор средств на лечения тяжелобольных детей.