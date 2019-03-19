Белгородский богатырь Игорь Мирошниченко принял участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде-2019 года

В Красноярске, где проходила XXIX Всемирная зимняя универсиада-2019 11 дней спортсмены из 58 стран боролись за награды в 11 видах спорта. Наш земляк, неоднократный победитель самых престижных соревнований, победитель Кубка Европы и чемпион Кубка Мира по пауэрлифтингу, член правления «Белгородское землячество» Игорь Мирошниченко с 9 по 12 марта стал свидетелем ярких и захватывающих игр.

– Сборная России уверенно выиграла общекомандный медальный зачет Зимней универсиады-2019, завоевав 112 наград – 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых медалей, – рассказывал Игорь. – Хотел бы также отметить, что и по количеству болельщиков эта универсиада побила рекорд, который ранее принадлежал Казахстану.

Фото из личного архива Игоря Мирошниченко.

Одно из самых сильных впечатлений у Игоря оставило выступление наших хоккеистов.

Фото из личного архива Игоря Мирошниченко.

– Ребята играли здорово, прям дух захватывало. Уверен, что немалую роль в их победе сыграла поддержка трибун. Важно и то, что болельщики не оставили своим вниманием и достойных соперников нашей команды. Все участники зимней универсиады-2019 высоко оценили уровень проведения Студенческих игр. Я принимал участие во многих соревнованиях, в том числе и в Студенческих играх в Алма-Ате в 2017 году. Радует, что уровень организации, обеспечения порядка, забота о спортсменах и отношение к ним в Красноярске было на высочайшем уровне.

Фото из личного архива Игоря Мирошниченко.

Достойный уровень безопасности, качество питания, удобную локацию спортивных объектов, отличную работу волонтеров отмечали все участники соревнований.

Фото из личного архива Игоря Мирошниченко.

– Спортсменов из других стран удивило радушие и гостеприимство, щедрость русских людей. Многие говорили, что все было продумано до мелочей. И благодарили Красноярск за настоящий спортивный праздник.

Уверен, что и в Белгородском регионе очень скоро можно будет проводить соревнования такого уровня, что в нашем городе появятся великолепные спортивные арены, а число белгородцев, увлеченные спортом, будет неуклонно расти. Кстати, доступность билетов на трибуны (от 150 рублей, если позаботиться об этом заранее) также сыграла свою роль. В город съехались болельщики со всех русских городов. Надеюсь, что тем моим белгородским землякам, которым удалось побывать на универсиаде в Красноярске запомнятся не только яркие выступления спортсменов и их победы, но и впечатляющие церемонии открытия и закрытия Студенческих игр, разнообразная культурная программа и особая праздничная атмосфера.