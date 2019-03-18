«Мираторг» инвестирует в расширение автопарка

«Мираторг» ежегодно наращивает производство свинины для максимального удовлетворения запросов внутреннего рынка в высококачественной и доступной продукции отечественного производства. Агрохолдинг планирует увеличить производственные мощности, запустив новые свиноводческие площадки, а также расширить парк автотранспорта. Инвестиции на приобретение порядка 50 единиц специализированной техники - тягачей, кормовозов и прицепов для перевозки животных - в 2019 году составят более 370 миллионов рублей.

«ФРИО Логистик» - собственная логистическая компания «Мираторга» - является важным связующим звеном в его структуре. Она оказывает услуги по перевозке сырья между подразделениями холдинга и доставке продукции в торговые сети.

- Наличие в компании собственного автопарка - это гарантия поставок продукции и сырья для производства в надлежащий срок и в полном объеме. А также контроль качества и сокращение цепочки посредников, что положительно сказывается на себестоимости конечной продукции, - подчеркивают в пресс-службе АПХ «Мираторг».