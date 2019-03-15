Экологические идеи и цветущие орхидеи Натальи Черкащенко

Перефразируя известную песню, можно сказать, что для главного эколога «… главней всего - природа в доме». А дом — это родные комбинат и город Губкин. 26 лет назад для молодого специалиста, оператора ЭВМ Натальи Черкащенко начался отсчёт трудового времени на Лебединском ГОКе. Свой первый рабочий день она помнит очень хорошо, новоиспечённая лебединка пришла на работу в рудоуправление на 40 минут раньше. Раньше всех!

— Рудоуправление и первое место работы, и до сих пор — родное подразделение. Ведь и успехи, и крепкая дружба на многие годы — всё родом отсюда, — улыбается собеседница. — Отец, провожая меня, дал лучший совет: «Когда приходишь на предприятие, относись ко всему так, словно это всё твоё, пусть всё тебя касается, переживай за всё!». Этому принципу следую уже много лет.

Мобильные и творческие

Защитив диссертацию по экологическим проблемам хвостохранилищ, перешла в лабораторию защиты окружающей среды. И уже 15 лет Наталья Анатольевна руководит управлением экологического контроля и защиты окружающей среды. Сегодня в дружном коллективе лебединских экологов трудятся 54 специалиста, в числе которых только один представитель сильной половины.

— Это конгломерат совершенно мультизадачных людей! Мы единственное управление экологического контроля большого предприятия, которое самостоятельно выполняет все виды проектной документации с учётом согласования и экспертиз. И без сплочённости, без взаимовыручки мы не смогли бы работать! — пояснила Наталья Черкащенко. — И звание «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — это не личная награда, а показатель ответственного отношения предприятия к экологии. Наши руководители уделяют огромное значение работе этого направления, поэтому это общая награда и всему направлению, и коллективу экологов, и каждому работнику комбината, связанному с природоохранной деятельностью!

Лаборатория охраны окружающей среды ежегодно обрабатывает около 20 тысяч проб атмосферного воздуха, питьевой, сточной, технической и технологической воды, выполняет свыше 110 тысяч анализов, обследует более шести тысяч рабочих мест. В зоне их постоянного внимания состояние водных ресурсов и атмосферы, контроль физических факторов, процессов производства. Ежедневно по две бригады акустиков и «водников» и пять бригад «газовиков» и «пылевиков» выезжают в разные структурные подразделения комбината.

— Мы очень мобильны. А ещё наша работа творческая, потому что ты можешь думать о будущем, понимать, какие шаги необходимы, чтобы оно было лучше,— подытожила главный эколог.

О хвостах и цветах

Говоря о том, какая окружающая среда «окружает» Лебединский ГОК, моя собеседница может рассказать о том, как летом на промплощадке поют соловьи, как в сумерках «ухают» совы — знатоки экологически чистых мест, прописавшиеся ближе к управлению геологов, как по весне на хвостохранилище заворачивают тысячи пернатых хвостов (лет десять назад орнитологи здесь встречали даже кречета - краснокнижника). А ещё как в соседнем заповеднике Ямская степь цветут разные травы. Или о том, как её рабочий кабинет стал если не городом-садом, то местом «по букету со всего света» — точно. Тут уютно уживаются и яркие орхидеи, и колючки-кактусы, и папоротник, и пальмы, и фикусы…. Есть даже веточки настоящего узбекского хлопка.

— Орхидеи увидела в Бразилии, они там везде. Белые, жёлтые, фиолетовые — яркие и огромные, словно восковые фигуры. Моя первая красавица пышно цвела два года, а потом… обиделась. Но, сменив «место жительства», переехав в другой кабинет, сменила гнев на милость и снова радует глаз! — рассказала Наталья Анатольевна.

Но любимчиком героини этого рассказа является роскошный папоротник. Спрашиваю, что загадала бы хранительница природы Наталья Черкащенко если бы символ Ивана Купалы зацвёл.

— Чтобы всё было хорошо! — ни минуты не сомневается она. — Я всегда именно это загадываю!

Хочется пожелать, чтобы желание исполнилось!

Наталья Севрюкова

Фото Александра Белашова