Всю жизнь рядом с землей

В советское время Вейделевское опытное поле продолжило свою работу, а в 1998 году был создан Вейделевский научно-производственный сельхозинститут селекции и семеноводства подсолнечника (ООО «ВИП»). Со дня основания и по сей день институт возглавляет Генеральный директор Николай Таволжанский. С ним мы сегодня беседуем.

- Николай Петрович, а с чего и как все начиналось?

- Сам я из здешних мест. Родился и рос в Вейделевском районе, в селе Клименки. Там окончил восьмилетнюю школу, затем поступил на учебу в Корочанский сельскохозяйственный техникум на специальность агроном. По окончании пришел на работу в колхоз им. Ленина и там прошел все этапы трудового пути: агроном отделения, агроном производственного участка, бригадир, главный агроном, секретарь партийной организации. Затем меня перевели председателем колхоза им. Ватутина в селе Белый Колодезь. На этом месте отработал 8 лет. Параллельно заочно окончил аспирантуру при Всесоюзном научно-исследовательском институте кормов им. Р.В. Вильямса. и успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Здание института

Справка.

Николай Петрович Таволжанский – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Академии Естествознания, член-корреспондент Российской Экологической Академии. Результаты научных исследований Н.П. Таволжанского изданы в монографиях, журналах и сборниках, он автор и обладатель патентов 12 сортов, гибридов и родительских форм подсолнечника, опубликовал свыше 60 научных работ. Его биография включена в общероссийскую энциклопедию «Ученые России».

После этого меня избирают 2-ым секретарем Вейделевского райкома партии. Это было начало 90-х. Понятно, что сложно было поначалу разобраться, какой путь выбрала страна, в какую сторону она плывет. Была полная неразбериха, как говорится, развал и шатания. В этот момент я для себя решил, что нужно связать свою судьбу не с партийиной карьерой, а с наукой. Поехал в Москву на прием к Президенту сельскохозяйственной Академии. Так ему и заявил: моя давнишняя мечта заниматься селекцией семеноводства. Надо сказать, что еще в 1914 году в Вейделевском районе была основана опытная станция. Основала ее графиня Софья Владимировна Панина, она свое детство провела в нашем крае. Жизнь этой незаурядной женщины тесным образом связана с Вейделевкой, так как имела здесь громадное количество земли – 22 153 десятины. Велика заслуга Паниной в деле основания в наших краях «Степной биологической опытной станции», Опытного поля.

- И что решил Президент Академии?

- Он дал «добро». Так я стал директором Белгородской опытной станции. Трудно было представить, какую ношу я на себя взвалил. К тому времени я уже несколько раз побывал за границей и видел, как и куда должно было развиваться семеноводство, селекционная работа, нам предстояло пройти очень тернистый путь. Но цели и задачи для меня были ясны, я знал, что необходимо, чтобы их осуществить. Снова приехал в Академию и поставил и предложил образовать компанию «Масла и семена Черноземья». Опыта, примеров, к которым можно было бы обратиться за советом и помощью, не было на тот момент. Мне дали «зеленый свет». Так в Вейделевке образовалась первая в России частная сельскохозяйственная фирма. Прошло 2 года, снова путешествовал по Европе, смотрел, слушал, внимал, и почувствовал, что могу сделать больше и работать эффективней. Снова поехал в Академию. Там, как мне показалось, от меня ожидали разочарования в полном фиаско компании. Но я поставил перед Президиумом два вопроса. Первое – хочу отказаться от государственного финансирования. В Президиуме у академиков глаза на лоб полезли. Кто ж это добровольно отказывается от государственных денег?! С большим удивлением, но нашу станцию вычеркнули из реестра Академии. Второе – я обратился с просьбой разрешить мне на базе «Масла и семена Черноземья» основать Вейделевский научно-производственный Институт подсолнечника. Эта просьба была встречена не меньшим удивлением, чем первая. Ведь в то время НИИ падали с горы вниз один за другим. Падали за ненадобностью и за отсутствием финансирования. Тем не менее, нам был выдан сертификат № 1 как первому в России частному сельскохозяйственному институту. Это был 1998 год.

Вид сверху на «рабочий стол» института

- Трудно быть первыми?

- Нелегко. Но время шло, мы набивали шишки и синяки, но упорно двигались к своей цели. За эти более, чем 20 лет наш институт не получил ни одной копейки от государства, все зарабатывали сами. Более того, через какое-то время к нам стали активно наведываться гости со всех регионов страны и постсоветских республик, хотели взглянуть, как мы добиваемся успехов. А вот мне поехать было некуда, потому что опыта такого ни у кого не было. Разработка и усовершенствование приемов первичного и промышленного семеноводства, направленных на получение высококачественного семенного материала исходных родительских компонентов, сортов и гибридов подсолнечника, стали жизненно важным направление института в современных условиях развития рынка, где правила устанавливает жесткая конкуренция.

- Что из наиболее выдающегося удалось достигнуть институту за это время?

- Три года назад Министерство сельского хозяйства и Академия сельского хозяйства поставили перед нашим институтом задачу: надо вывести гибрид подсолнечника белого цвета. Для чего? Мне объяснили так: вы знаете конфеты «Чупа-чупс»? Так вот, в их составе 37 % муки из подсолнечника. Но не обычного, а как раз белого. Наша кондитерская промышленность крайне заинтересована в получении такого сорта муки. Муку получить сразу не получится, надо отделить оболочку от зерен, а уж потом молоть. А у обычного подсолнуха шелуха-то черного цвета. И если в процессе лущения в муку попадет хотя бы крошечный кусочек оболочки, то муку уже нельзя будет считать белой, а черной или серой. Мы взялись за работу, и в 2018 году достигли нужного результата, нас внесли в специальный Реестр. Так что, наш институт является патентованным автором белой муки в России. Но работа была проделана огромная, пришлось даже обратиться к старинному опыту русских крестьян, оказывается, на Руси белый подсолнух когда-то выращивался. Обратились к опыту южных стран, собрали пыльцу, семена и с помощью компьютерных программ создали теоретическую модель белого подсолнуха. Потом все это довели до ума уже на земле.

- Николай Петрович, дети пошли по вашим стопам?

- Один сын, Алексей, работает в нашем институте исполнительным директором, он моя правая рука, другой сын, Александр, ведет свой бизнес, но тоже тесно связанный с семеноводством. Так что, судите сами. Мой опыт, который накопился с годами, мне, конечно, удалось бережно им передать. Они оправдывают мои надежды. Так что, думаю, будущее Вейделевского института подсолнечника – в надежных руках.