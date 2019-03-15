2019-03-18T11:27:23+03:00
Экономика

В Губкине стартовал конкурс Металлоинвеста

В 2019 году общий объём грантового фонда конкурса «Сделаем вместе!» составляет 6 миллионов рублей
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Фото: Александр Белашов.Фото: Александр Белашов.
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Это значит, что на поддержку проектов инициативных горожан Губкина, Старого Оскола, Железногорска и Новотроицка Компания направит по 1,5 миллиона рублей. Максимальная сумма гранта для юридических лиц - 150 тысяч, для физических - 50.

В конкурсе социально-ориентированных проектов «Сделаем вместе!» традиционно принимают участие учреждения образования, культуры, спортивные организации, НКО, территориальные администрации, инициативные граждане Губкинского городского округа.

За три года существования программы в городе было реализовано 35 проектов, направленных на развитие спорта и здорового образа жизни, культуры и народных традиций, краеведения, образования, помощь социально-незащищенным слоям населения, развитие городской среды и поддержку экологических проектов, патриотическое и духовное воспитание.

- Уже в четвёртый раз в Губкине стартует конкурс «Сделаем вместе!» Металлоинвеста, - отметила Наталия Шапошникова, руководитель проектов управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест». - Он показал свою результативность во всех городах присутствия Компании. Спасибо каждому из вас, ведь именно благодаря вам город преображается с каждым днём. Мы идем вперёд и развиваемся вместе!

- Программа «Сделаем вместе!» позволяет принять участие в её реализации всем неравнодушным гражданам нашего городского округа, - прокомментировал Леонид Альяных, директор по социальным вопросам АО «Лебединский ГОК». - Я искренне желаю проектантам нового конкурса добиваться поставленных целей.

В 2019 году образовательная платформа конкурса поможет раскрыть потенциал участников в 10 семинар и вебинарах, а расширить спектр интересов и реализовать свои возможности - три новые номинации: «Развитие волонтёрского движения», «Популяризация семейных ценностей и поддержка материнства и детства» и «Сделаем вместе. Снова».

Приём заявок проходит с 14 марта по 19 апреля на городском интернет-портале https://vmeste.gubkin.city. Здесь можно ознакомиться с информацией о программе «Сделаем вместе!» и в режиме онлайн следить за ходом реализации проектов.

Общегородской грантовый конкурс социальных проектов «Сделаем вместе!» уже стартовал не только в Губкине, но и в Старом Осколе и Железногорске, а 22 марта – будет объявлен в Новотроицке - в городах присутствия предприятий компании «Металлоинвест».

ИСТОЧНИК KP.RU

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