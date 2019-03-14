2019-03-14T14:30:15+03:00
Общество

Георгис Ягубов: «Рефинансирование кредитов – одна из самых популярных банковских услуг»

В пресс-центре «Комсомолки» управляющий банком «Открытие» в регионе пообщался с представителями СМИ
Екатерина ПАПАКИНА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Подводя итоги прошедшего года, спикер отметил внушительный рост кредитного портфеля банка: на 1 января 2019 года его общий объем составил 10 миллиардов рублей, - в сравнении с 2017-м показатель вырос практически на треть. За прошлый год банк выдал кредитов на сумму свыше 5 миллиардов. Если рассмотреть сегменты, то 70 % из них получили крупные корпоративные клиенты, 20% - малый и средний бизнес, 10 % - физические лица.

Что касается белгородцев, то наиболее популярным продуктом (около 50% от числа всех кредитных обращений) сейчас является рефинансирование. Управляющий объясняет это эффективной кредитной ставкой на уровне около 10 %, что ощутимо ниже, чем год или два назад. Значительно выросло количество и потребительских кредитов, и ипотечных. Более того, ПАО Банк «ФК Открытие» сегодня уверенно входит в ТОП 5 банковского рынка, помогая людям решать жилищный вопрос.

Говоря о формате банка и работе, направленной на создание комфорта для клиентов, Георгис Ягубов отметил стремительно развивающиеся технологии удаленного обслуживания – задача экономии времени клиента при максимальном спектре услуг эффективно решается. Стремительно сокращаются и сроки: открытие расчетного счета для предпринимателя занимает всего 1 день, решение по кредитной заявке от частных клиентов – до 5 часов. В перспективе - сократить процесс до 2 часов, что вполне реально, подчеркивает управляющий.

Кроме того, продолжается работа по внешнему и внутреннему форматированию офисов. Речь идет и о помещениях максимально удобных для клиентов (заметим, что банк является активным участником соцпроекта Кids friendly, делая офисы комфортными не только для взрослых, но и для детей), а также и о создании условий для полноценной и эффективной работы самих сотрудников банка.

Пока офисы «Открытия» есть лишь в Белгороде и Старом Осколе, но банк делает все возможное, чтобы быть ближе к жителям региона. Во-первых, поясняет управляющий, оборудуются зоны для круглосуточного самообслуживания, а во-вторых, в ближайшей перспективе офисы небольшого формата начнут появляться и в районных центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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