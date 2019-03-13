2019-03-13T12:12:45+03:00
Общество

На белгородской границе задержали нарушителя с чужим паспортом [видео]

Гражданин республики Казахстан пытался въехать на Украину по документу своего соотечественника
Ирина ТАРАСОВА
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Гражданин Казахстана "путешествовал" с паспортом друга.Гражданин Казахстана "путешествовал" с паспортом друга.
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Белгородские пограничниками в пункте пропуска «Нехотеевка» задержали молодого человека, который пытался выехать на территорию Украины по чужому документу. Предъявленный им документ оказался паспортом гражданина республики Казахстан и не принадлежал нарушителю.

В дальнейшем выяснилось, что нарушителем является также гражданин Казахстана 1992 года рождения. Он объяснил, что он направлялся в Киев, а поскольку своего заграничного документа не имел, решил воспользоваться паспортом друга. Теперь гражданин Казахстана понесет ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать пограничников о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефонам Пограничного управления: тел (4722) 50-85-15, 8(4722)31-61-23.

На белгородской границе задержали иностранца с чужим паспортом.Наталия ИЛЮШНИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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