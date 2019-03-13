Пользователей биометрических систем все больше

Клиенты банка с каждым месяцем все реже используют пинкоды в мобильном банке, предпочитая авторизацию с помощью современных биометрических систем TouchID или FaceID. При этом клиенты, использующие отпечатки пальцев и снимок лица для входа в мобильный банк, ежемесячно проводят почти две трети всех клиентских сессий, в среднем в 1,6 раза чаще удаленно подключаясь к системам банка «Открытие».

- Наиболее активными пользователями современных способов биометрической идентификации являются клиенты, которые с помощью смартфонов осуществляют различные бытовые, налоговые платежи и переводы. Особенно большой популярностью в последние несколько месяцев пользуется у клиентов опция, которая позволяет без комиссий переводить на карту банка «Открытие» средства с карты, эмитированной любым другим банком, – отмечает Александр Пятигорский, директор департамента Digital ПАО Банк «ФК Открытие». – И как показало наше исследование, уже в ближайшие два года следует ожидать перехода подавляющего числа клиентов на этот способ идентификации. Ввод различных кодов как способ идентификации будет окончательно вытеснен на периферию общепринятой банковской практики.

По словам Александра Пятигорского, чаще всего для входа в мобильный банк клиенты «Открытия» используют смартфоны на платформе Android. Таких клиентов в 2,3 раза больше, чем тех, кто использует для коммуникации с банком устройства с платформой iOS. При этом со смартфонов с банком работают 75% от всех клиентов, подключившихся к системам дистанционного банковского обслуживания. Тогда как средний показатель по банковской системе на начало 2019 года составлял 66%.

Примечательно, что каждый третий пользователь мобильного банка использует его, отключив на смартфоне геолокацию. Второе место по количеству клиентов, работающих с банком с помощью смартфонов, занимает Ханты-Мансийский автономный округ, уверенно обгоняя по этому показателю Москву.