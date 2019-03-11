Металлоинвест и Газпром нефть обменялись опытом

Представители Металлоинвеста изучили, как на ОНПЗ выстроена работа по охране труда, обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты, а также ознакомились с регламентами и коммуникационной политикой в этой области. В завершение визита состоялся круглый стол по обсуждению практик в сфере производственной безопасности.

- Минимизация рисков происшествий на производстве и травматизма - ключевая задача Металлоинвеста, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. - Для эффективной работы в этом направлении важен обмен опытом между крупными промышленными предприятиями. «Газпром нефть» реализует стратегию «Цель - ноль», направленную на исключение несчастных случаев при производстве. Это пример построения лидерских практик в сфере охраны труда. Мы благодарны «Газпром нефти» за открытость и серьезный диалог по важнейшей теме, состоявшийся на площадке крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия России. Металлоинвест также готов делиться с коллегам собственным опытом и технологиями.

- ОНПЗ последовательно реализует стратегию «Цель - ноль»: полное отсутствие вреда людям, окружающей среде и производственным активам. Мы шаг за шагом движемся в направлении абсолютной производственной безопасности, и ведем работу не только с нашими сотрудниками, но и с нашими партнерами. Результаты этой работы могут стать основой для отраслевых стандартов, - рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - Предприятие открыто для диалога и выступает надежным партнером для достижения общей цели безопасности производства, поскольку именно жизнь и здоровье людей являются ключевыми ценностями.

Обеспечение безопасных условий работы, сохранение жизни и здоровья работников - главный приоритет Металлоинвеста. Компания проводит системную работу по повышению защищенности работников и внедрению культуры безопасного труда. Компания постоянно совершенствует систему управления охраной труда и промышленной безопасностью на основе мировых стандартов, повышает профессиональный уровень работников в этой сфере.