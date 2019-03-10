Куда подевались «желтые» тюльпаны, или Как в Белгороде могут испортить настроение

В соцсетях активно обсуждают случай, который произошел с одной из жительниц Белгорода. Ее муж пытался сделать приятный сюрприз жене, а вместо него оба получили испорченное настроение под праздник 8 Марта. И дело даже не в том, что вместо желтых тюльпанов магазин, где заказывали цветы, доставил красные. И даже не в том, что опоздал заказ на 5 часов. Но как это было сделано...

Не факт, конечно, что это система. Более того, уверены, что все же этот цветочный магазин в Белгороде работает, как часы, стараясь радовать клиентов. Но факты — упрямая вещь. Как раз именно факты и сообщила одна из жительниц Белгорода, ставшая жертвой то ли горе-курьера, то ли еще кого…

Фото из открытых источников.

Белгороодка пишет: «Хочу поделиться "выдающейся" работой цветочного магазина (по понятным причинам магазин мы не называем — ред.). Мой муж 7 марта сделал заказ букета на 8 марта с доставкой. И хитростью заставил ждать доставку к 15:00, 8 марта. Прождав почти 3 часа (!!!), я уехала поздравлять свекровь. В это самое время мне позвонил курьер и сказал, что сейчас будет. На что я ему возразила, что буду дома только через 2 часа. Он сказал, что его это не волнует и я ДОЛЖНА войти в его положение. Конечно же, я ответила, что клиент не обязан входить в положение магазина плохо выполняющего свои обязательства. После этого мне предложили ПРОСТО ОСТАВИТЬ БУКЕТ КОМУ-НИБУДЬ (интересно, они вообще догадываются в чем смысл доставки?!)»

Далее женщина пишет, что через 5 часов после многочисленных попыток мужа связаться с магазином цветы все же были доставлены. Красные тюльпаны (она их терпеть не может) вместо желтых. У обоих — и мужа, и жены, — испорченное настроение. И логичный в данном случае совет — обходить эту цветочную контору стороной.

Фото из открытых источников.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, мы решили подарить жительнице Белгорода, пусть и на страницах нашего издания, несколько букетов желтых тюльпанов на выбор. С весной, милые женщины! И хорошего настроения!