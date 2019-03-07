Сотрудницам ЛГОКа - цветы, награды, улыбки и комплименты

- В жизни мы, мужчины, всё делаем во имя женщин! Ради них мы становимся успешными, достигаем профессиональных высот, - отметил Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – На нашем предприятии много прекрасных женщин, наших лебёдушек. Это вы создаете в коллективе атмосферу добра и дружбы!

В ходе торжества 32 работницы были награждены Почётными грамотами предприятия. Ещё 8 умниц и красавиц комбината удостоились Благодарности главы Губкинского городского округа. Анатолий Кретов пожелал всем представительницам прекрасной половины человечества радости, здоровья, весеннего настроения и лучистого солнца.

фото: Александр Белашов.

- Для меня честь быть в команде предприятия Металлоинвеста, – поделилась Яна Тарасенко, начальник управления корпоративных коммуникаций Лебединского ГОКа. – Очень круто каждый день ехать на работу с удовольствием, и знать, что рядом с тобой работают настоящие мужчины, порой строгие, но надёжные и порядочные! Они замечательные товарищи, уверенные в себе люди. И, поверьте, они не только 8 Марта ценят нас, одаривают комплиментами, благодарят за работу.

Нежная лирика, мелодичные или зажигательные мотивы, хореографические миниатюры — праздничный концерт стал творческим воплощением самых добрых комплиментов женщинам.