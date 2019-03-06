Коллектив детского сада «Мираторга» поделился опытом с коллегами

На предприятиях холдинга трудится более 37 000 сотрудников. В числе важных проектов, реализуемых в рамках кадровой политики, - предоставление детям сотрудников мест в детских садах и обеспечение высокого качества дошкольного образования.

Детский сад «Мираторга» осуществляет лицензированную образовательную деятельность с 2016 года. В 2018 году детский сад был внесен в Национальный реестр «Ведущих образовательных учреждений России» и занял первое место в конкурсе «Детский сад года – 2018» среди частных дошкольных учреждений области.

Сад рассчитан на 100 детей и имеет просторные помещения, развивающие и тематические площадки, компьютерный и музыкальный классы, спортивный зал, оборудованный современным инвентарем, а также детский бассейн с современной системой фильтрации воды.

.

Огромное значение в ДОУ уделяют вопросам образования. Педагоги на основе данных запросов родителей воспитанников детского сада, разработали модернизированную образовательную программу, в основе которой заложен современный, инновационный характер.

В рамках прошедшего семинара сотрудники районных дошкольных учреждений ознакомились с модернизированной образовательной программой с использованием инновационных технологий, применяемой в образовательном учреждении «Мираторга», и деятельностью по вовлечению родителей в воспитательный процесс, побывали на занятиях подготовительной и старшей групп, просмотрели творческие выступления воспитанников детского сада.

- Дошкольное образование - это первая базовая ступень образования в РФ. От того, какие знания и навыки мы заложим на этом этапе, и того, насколько они актуальны, во многом зависит успешность развития и обучения ребенка в дальнейшем. Поэтому мы считаем важным обеспечить нашим воспитанникам всестороннее качественное и, главное, современное дошкольное образование, - подчекивают в пресс-службе агрохолдинга.