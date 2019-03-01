Металлоинвест помогает развивать города Белгородчины

Площадка объединила представителей правительства региона, компании «Металлоинвест», администраций Губкинского и Старооскольского городских округов, учреждений образования, здравоохранения, культуры, общественных организаций.

Открытую дискуссию в формате диалогов с заинтересованными сторонами провела Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского союза промышленников и предпринимателей. Она отметила, что забота компаний об устойчивом развитии – это показатель ответственности и высокой культуры ведения бизнеса. Лидерами становятся те, чья бизнес-стратегия сочетает экономическую и социально-экологическую эффективность.

- РСПП оценивает, насколько успех и эффективность компаний отвечает целям устойчивого развития, – отметила Елена Феоктистова. – Металлоинвест - лидер в своей основной деятельности. Однако особого внимания заслуживает тот факт, что Компания выстраивает свою политику и ставит собственную внутреннюю оценку, опираясь на нефинансовые принципы.

Металлоинвест вносит значительный вклад в развитие Губкина, Старого Оскола и региона в целом в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве с правительством Белгородской области. Общий объём инвестиций по программе на 2018 год составил около 2,8 миллиарда рублей, в том числе вклад Металлоинвеста – 1,1 миллиарда. Компания выступает надёжным и заинтересованным партнёром в развитии городов присутствия, поддерживает учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта.

- Для нас очень ценно вести открытый диалог, получать реальную оценку своей работы, чувствовать поддержку и небезразличие всех сторон, – прокомментировала Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». – Наша компания – мощный драйвер экономики Белгородской области, и нам важно понимать, какой отклик у жителей территории находит наша работа и внимание. Не для похвалы, а для сверки шагов. Чтобы уверено и сообща продолжать движение к новым успехам.

- На Белгородчине имя Компании ассоциируется с добрыми и щедрыми поступками, – акцентировала Ольга Павлова, заместитель губернатора Белгородской области. – Отношения Металлоинвеста и правительства региона построены на обоюдном движении навстречу, а конструктивный диалог позволяет слышать, поддерживать и уважать интересы друг друга. Мы уверены, эти связи будут и в дальнейшем способствовать устойчивому развитию территории.

Еще один приоритет Компании – снижение нагрузки на экологию. В минувшем году инвестиции Металлоинвеста в охрану окружающей среды превысили 7 миллиардов рублей.

О ключевых производственных достижениях, масштабных инвестиционных проектах, программе трансформации, актуальных задачах Лебединского ГОКа и ОЭМК и единстве операционной и социальной эффективности рассказали руководители комбинатов.

- Разумеется, мы всегда серьёзно сосредоточены на производстве. Но при этом мы понимаем, что оно включает интересы всех, так или иначе, вовлеченных в этот процесс людей – потребителей продукции, коллективов предприятий, семей сотрудников, наших детей, городских сообществ Губкина и Старого Оскола, – рассказал Олег Михайлов, управляющий директор АО «Лебединский ГОК», депутат Белгородской областной Думы. – Благосостояние десятков тысяч семей сегодня создается профессионалами предприятий Металлоинвеста – Лебединского ГОКа и ОЭМК. Для того чтобы быть ответственными за сохранение здоровья, окружающей среды, уровня зарплат очень важно осознавать, что главная ценность компании – это люди.

- Оскольский электрометаллургический комбинат – составная часть Металлоинвеста, и он развивается вместе с другими предприятиями Компании, – прокомментировал Дмитрий Митрофанов, директор по производству АО «ОЭМК». - Стратегия развития предприятия была заложена ещё в советские годы Алексеем Алексеевичем Угаровым. В основе её — люди. Это уровень благосостояния тружеников комбината и территория, на которой живут наши работники и члены их семьи, вопросы экологии, охраны труда и промышленной безопасности. ОЭМК является одним из крупнейших налогоплательщиков в Белгородской области.

Анатолий Кретов, глава администрации Губкинского городского округа отметил большой вклад Компании в социально-экономическое развитие территории и значительное улучшение городской среды. При этом Анатолий Алексеевич обратил внимание сторон на некоторые проблемы, которые муниципалитету не удалось решить самостоятельно.

- Мы каждый год подписываем соглашение об экономическом партнёрстве с Металлоинвестом, – рассказал Александр Сергиенко, глава администрации Старооскольского городского округа. - Забота о людях — основа корпоративной социальной ответственности Компании. Получают весомую поддержку школы и детские сады, учреждения культуры и спорта округа. Металлоинвест активно участвует в реализации проектов, направленных на сохранение экологии и благоустройство городской среды.