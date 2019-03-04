2019-03-04T16:11:22+03:00
Общество

В Белгородской области вдвое увеличилось количество участников Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети»

Участниками первого отборочного тура стали порядка 160 учащихся девятых и десятых классов из различных районов области
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Олимпиада по физике, информатике и математике прошла одновременно во всех регионах присутствия ПАО «Россети». В Белгородской области – на площадке опорного университета и постоянного партнера по подготовке квалифицированных кадров для энергоотрасли - БГТУ им. В.Г. Шухова. Организатором мероприятия на региональном уровне выступил Белгородэнерго при поддержке областного департамента образования и БГТУ.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Участников состязания поприветствовал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов. Он подчеркнул, что энергетика сегодня как никогда нуждается в талантливых, творческих, инициативных инженерах с нестандартным инновационным мышлением и глубокими знаниями. Возможности победителей и призеров выходят далеко за пределы Белгородской области, так как компания «Россети» представлена практически на всей территории страны. Сегодняшние старшеклассники уже завтра могут стать авторами успешных разработок, новейших проектов и инновационных стартапов и, в итоге, войти в кадровый резерв ПАО «Россети». Кроме того, как отметила директор малого технологического университета Наталья Алтынник, при поступлении в БГТУ им. В.Г. Шухова все победители и призеры получат по пять и три балла к результатам ЕГЭ соответственно.

Главный специалист отдела сопровождения образовательной деятельности при областном департаменте образования Евгения Ковалевская пояснила, что олимпиада «Россети» организована по принципу Всероссийской олимпиады школьников. Главным отличием является тот факт, что победители определяются по сумме баллов, набранных одновременно по трем предметам. Региональное жюри, сформированное из представителей профессорско-преподавательского состава, будет оценивать работы в закодированном виде. Итоговые протоколы будут размещены на сайте «Олимпиады школьников Белогорья» http://olymp.beluno.ru/.

Всероссийская олимпиада школьников ПАО «Россети» проводится второй год подряд. Главная цель состязания – поиск одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению, увлеченных энергетикой молодых людей, планирующих связать свое будущее с электроэнергетической отраслью. Победители и призеры станут участниками финального этапа и посоревнуются со своими сверстниками из других регионов в решении прикладных комплексных заданий (кейсов) из сферы электроэнергетики. Подведение итогов и награждение победителей и призеров состоится в мае. Школьники, набравшие максимальное количество баллов, станут участниками энергетической проектной смены ПАО «Россети» и войдут в кадровый резерв компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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